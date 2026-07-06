В Полтавской области разбился вертолет ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Полтавской области разбился вертолет Ми-8 ВСУ во время выполнения боевого задания.
- Погибли четыре члена экипажа: старший летчик — командир экипажа, старший летчик-штурман, старший воздушный стрелок и авиационный техник.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Вертолет Ми-8 ВСУ разбился в Полтавской области во время выполнения боевого задания, все четверо членов экипажа погибли, сообщил городской совет Брод Львовской области.
По данным городского совета, погибли старший летчик - командир экипажа, старший летчик-штурман, старший воздушный стрелок и авиационный техник. Церемония прощания пройдет в Бродах Львовской области.
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