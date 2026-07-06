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В Полтавской области разбился вертолет ВСУ - РИА Новости, 06.07.2026
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23:25 06.07.2026
В Полтавской области разбился вертолет ВСУ

В Полтавской области разбился вертолет Ми-8 ВСУ

© Фото : ГСЧС УкраиныСотрудники пожарной службы Украины
Сотрудники пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : ГСЧС Украины
Сотрудники пожарной службы Украины . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Полтавской области разбился вертолет Ми-8 ВСУ во время выполнения боевого задания.
  • Погибли четыре члена экипажа: старший летчик — командир экипажа, старший летчик-штурман, старший воздушный стрелок и авиационный техник.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Вертолет Ми-8 ВСУ разбился в Полтавской области во время выполнения боевого задания, все четверо членов экипажа погибли, сообщил городской совет Брод Львовской области.
"30 июня 2026 года, во время выполнения боевого задания ... погиб экипаж вертолета Ми-8", - говорится в записи, опубликованной на странице городского совета в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
По данным городского совета, погибли старший летчик - командир экипажа, старший летчик-штурман, старший воздушный стрелок и авиационный техник. Церемония прощания пройдет в Бродах Львовской области.
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