При ударе ВСУ по Васильевке погибла женщина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате удара ВСУ по городу Васильевка погибла пожилая женщина 1947 года рождения.
- Еще три жителя получили ранения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Пожилая женщина погибла и еще три жителя ранены из-за удара ВСУ по запорожскому городу Васильевка, сообщила глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко.
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"В очередной раз ВСУ воюют с мирными жителями. В результате двух прилетов ствольной артиллерии погибла бабушка 1947 года рождения. Еще три наших жителя получили ранения", - написала Романиченко в своем Telegram-канале.
Глава округа назвала произошедшее террористическим актом.
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