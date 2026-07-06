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При ударе ВСУ по Васильевке погибла женщина - РИА Новости, 06.07.2026
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21:06 06.07.2026
При ударе ВСУ по Васильевке погибла женщина

При ударе ВСУ по запорожской Васильевке погибли женщина, еще три человека ранены

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© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате удара ВСУ по городу Васильевка погибла пожилая женщина 1947 года рождения.
  • Еще три жителя получили ранения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Пожилая женщина погибла и еще три жителя ранены из-за удара ВСУ по запорожскому городу Васильевка, сообщила глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко.
«

"В очередной раз ВСУ воюют с мирными жителями. В результате двух прилетов ствольной артиллерии погибла бабушка 1947 года рождения. Еще три наших жителя получили ранения", - написала Романиченко в своем Telegram-канале.

Глава округа назвала произошедшее террористическим актом.
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