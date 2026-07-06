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Украинские пленные поблагодарили ВС России за освобождение Константиновки - РИА Новости, 06.07.2026
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19:03 06.07.2026
Украинские пленные поблагодарили ВС России за освобождение Константиновки

Украинские пленные поблагодарили военных РФ за освобождение Константиновки

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие 156-й и 25-й бригад ВСУ, взятые в плен в Константиновке, поблагодарили российских военнослужащих за освобождение города.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Военнослужащие 156-й и 25-й бригад ВСУ, взятые в плен в Константиновке, поблагодарили российских военнослужащих за освобождение города вместе с ними, сообщили в Минобороны РФ.
"Мы находимся в городе Константиновка. Ситуация под контролем, но есть нюанс... Ситуация находится под контролем войск Российской Федерации. Спасибо военнослужащим 1465-го полка четвертой бригады за то, что освободили город вместе с нами", - говорят четверо украинских военнослужащих на видеороликах, опубликованных Минобороны РФ.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту, что российская армия полностью освободила Константиновку. Владимир Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
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