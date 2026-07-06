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Несколько районов Крыма оказались обесточенными - РИА Новости, 06.07.2026
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10:16 06.07.2026 (обновлено: 11:17 06.07.2026)
Несколько районов Крыма оказались обесточенными

В Крыму массово отключилось электричество

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкОбесточенные высоковольтные линии
Обесточенные высоковольтные линии - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Обесточенные высоковольтные линии . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ атаковали объекты энергоинфраструктуры Крыма, из-за чего несколько районов остались без электроэнергии, идут восстановительные работы.
  • Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 519 украинских беспилотников над территорией РФ, в том числе над Крымом и Азовским морем.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. ВСУ атаковали объекты энергоинфраструктуры Крыма, обесточено несколько районов, идут восстановительные работы, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 519 украинских беспилотников над территорией РФ, в том числе над Крымом и Азовским морем, сообщили ранее в Минобороны России. На севере Крыма при атаке ВСУ погиб один человек, еще двое ранены, написал глава республики Сергей Аксенов в своем канале на платформе "Макс".
"Ночью враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры полуострова. Без электроэнергии сейчас несколько районов Крыма", - написал Крючков в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, идут восстановительные работы.
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