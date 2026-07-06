Несколько районов Крыма оказались обесточенными

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. ВСУ атаковали объекты энергоинфраструктуры Крыма, обесточено несколько районов, идут восстановительные работы, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

"Ночью враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры полуострова. Без электроэнергии сейчас несколько районов Крыма", - написал Крючков в своем канале на платформе "Макс".