Несколько районов Крыма оказались обесточенными

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ атаковали объекты энергоинфраструктуры Крыма, из-за чего несколько районов остались без электроэнергии, идут восстановительные работы.
- Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 519 украинских беспилотников над территорией РФ, в том числе над Крымом и Азовским морем.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. ВСУ атаковали объекты энергоинфраструктуры Крыма, обесточено несколько районов, идут восстановительные работы, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 519 украинских беспилотников над территорией РФ, в том числе над Крымом и Азовским морем, сообщили ранее в Минобороны России. На севере Крыма при атаке ВСУ погиб один человек, еще двое ранены, написал глава республики Сергей Аксенов в своем канале на платформе "Макс".
"Ночью враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры полуострова. Без электроэнергии сейчас несколько районов Крыма", - написал Крючков в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, идут восстановительные работы.
Аксенов сообщил об атаке беспилотников на Крым
5 мая, 22:35