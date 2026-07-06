ВС России нанесли удар по складу горюче-смазочных материалов Вишневое

© Кадр видео из соцсетей Взрыв в Вишневом в Киевской области

Краткий пересказ от РИА ИИ ВС России поразили склад горюче-смазочных материалов Вишневое.

Он является ключевой опытно-производственной и инженерно-технической базой.

Запасы бензина и дизеля, хранящиеся на объекте, используются для экстренных поставок топлива в зону боевых действий.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России поразили склад горюче-смазочных материалов Вишневое, запасы бензина и дизеля которого используются для экстренных поставок топлива в зону боевых действий, сообщили в Минобороны РФ.

Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что Вооруженные силы России в ночь на понедельник нанесли массированный удар по объектам ВПК и ТЭК в Киеве и области, а также по инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

"Поражены в городе Киеве: склад горюче-смазочных материалов Вишневое ("Нефтеэкспериментальное КП")", - говорится в сообщении

Как указали в Минобороны РФ, склад является ключевой опытно-производственной и инженерно-технической базой, специализирующейся на проектировании, калибровке и техническом обслуживании резервуарных парков АЗС.