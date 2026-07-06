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ВС России нанесли удар по складу горюче-смазочных материалов Вишневое - РИА Новости, 06.07.2026
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ВС России нанесли удар по складу горюче-смазочных материалов Вишневое

ВС РФ поразили склад ГСМ Вишневое, запасы бензина которого используются ВСУ

© Кадр видео из соцсетейВзрыв в Вишневом в Киевской области
Взрыв в Вишневом в Киевской области - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Кадр видео из соцсетей
Взрыв в Вишневом в Киевской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России поразили склад горюче-смазочных материалов Вишневое.
  • Он является ключевой опытно-производственной и инженерно-технической базой.
  • Запасы бензина и дизеля, хранящиеся на объекте, используются для экстренных поставок топлива в зону боевых действий.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России поразили склад горюче-смазочных материалов Вишневое, запасы бензина и дизеля которого используются для экстренных поставок топлива в зону боевых действий, сообщили в Минобороны РФ.
Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что Вооруженные силы России в ночь на понедельник нанесли массированный удар по объектам ВПК и ТЭК в Киеве и области, а также по инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
"Поражены в городе Киеве: склад горюче-смазочных материалов Вишневое ("Нефтеэкспериментальное КП")", - говорится в сообщении.
Как указали в Минобороны РФ, склад является ключевой опытно-производственной и инженерно-технической базой, специализирующейся на проектировании, калибровке и техническом обслуживании резервуарных парков АЗС.
"Хранящиеся на объекте запасы бензина и дизеля используются для экстренных поставок топлива в зону боевых действий", - подчеркнули в ведомстве.
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