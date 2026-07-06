ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 158 дронами

БЕЛГОРОД, 6 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области 158 беспилотниками, из них 111 сбиты и подавлены, три мирных жителя обратились за медицинской помощью, сообщили в региональном оперштабе.

По информации ведомства, Белгород, Валуйский, Волоконовский, Краснояружский и Ракитянский округа атакованы 52 беспилотниками, 42 из которых подавлены и сбиты, над Ивнянским и Корочанским округами сбиты 4 беспилотника. Уточняется, что по Грайворонскому округу произведены удары 27 беспилотников, 11 из которых сбиты, получил ранение глава Грайворонского округа, он находится на стационарном лечении, по Шебекинскому округу выпущено 2 авиационных боеприпаса в ходе одного обстрела и произведены атаки 45 беспилотников, 37 из которых сбиты и подавлены.