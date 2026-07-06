ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 158 дронами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские военные атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области 158 беспилотниками, из них 111 сбиты и подавлены.
- Три мирных жителя обратились за медицинской помощью.
- Различные повреждения выявлены в четырех многоквартирных домах, 14 частных домовладениях, двух коммерческих объектах, храме Покрова Пресвятой Богородицы и 23 транспортных средствах.
БЕЛГОРОД, 6 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области 158 беспилотниками, из них 111 сбиты и подавлены, три мирных жителя обратились за медицинской помощью, сообщили в региональном оперштабе.
Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале оперштаба, за минувшие сутки 52 населенных пункта попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 2 авиационных боеприпаса в ходе одного обстрела. За отчетный период различные повреждения выявлены в четырех многоквартирных домах, 14 частных домовладениях, двух коммерческих объектах, храме Покрова Пресвятой Богородицы и 23 транспортных средствах.
"В Белгородском округе поселки… атакованы 25 беспилотниками, 14 из которых подавлены и сбиты. Вечером в городскую больницу №2 города Белгорода обратилась женщина, которая пострадала в результате атаки дрона на многоквартирный дом в поселке Майский. У нее диагностировали акубаротравму", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, Белгород, Валуйский, Волоконовский, Краснояружский и Ракитянский округа атакованы 52 беспилотниками, 42 из которых подавлены и сбиты, над Ивнянским и Корочанским округами сбиты 4 беспилотника. Уточняется, что по Грайворонскому округу произведены удары 27 беспилотников, 11 из которых сбиты, получил ранение глава Грайворонского округа, он находится на стационарном лечении, по Шебекинскому округу выпущено 2 авиационных боеприпаса в ходе одного обстрела и произведены атаки 45 беспилотников, 37 из которых сбиты и подавлены.
"В Борисовском округе по селам Беленькое и Березовка произведены удары 5 беспилотников, 3 из которых сбиты. Вчера в городской больнице №2 г. Белгорода оказана медицинская помощь женщине, которая получила акубаротравму при взрыве дрона в селе Грузское 4 июля", - заявили в оперштабе.