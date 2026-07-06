ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские войска во время боев за населенный пункт Лесное в Запорожской области наносили массированные удары по собственным опорным пунктам, не считаясь с находившимися там сослуживцами, рассказал РИА Новости военнослужащий группировки войск "Восток" с позывным Агат.

"Когда мы очередной раз брали опорный пункт, мы его почти взяли, но по нему работало все. Артиллерия, минометы, танки, "Грады". Мы успели отойти. Складывалось впечатление, что своих людей они не жалеют. Они просто равняли свой же опорный пункт с землей", - рассказал Агат.