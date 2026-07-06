Краткий пересказ от РИА ИИ Бойцы группировки войск «Восток» получили радиоперехваты противника благодаря радиостанции, найденной у ликвидированного военнослужащего ВСУ.

Радиоперехваты помогли отразить контратаки противника во время освобождения населенного пункта Лесное.

Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Лесное в Запорожской области силами группировки войск «Восток».

ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Захваченная у ликвидированного украинского боевика радиостанция позволила бойцам группировки войск "Восток" получать радиоперехваты противника и своевременно отражать его контратаки во время освобождения населенного пункта Лесное в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир взвода с позывным Том.

По его словам, радиостанцию обнаружили у ликвидированного военнослужащего ВСУ . С помощью беспилотника ее эвакуировали с поля боя, после чего российские военнослужащие начали использовать устройство для прослушивания радиообмена противника.

"На погибшем солдате ВСУ находилась радиостанция, которая была в эфире. С помощью наших БПЛА ее доставили к нам. Благодаря радиоперехватам мы узнавали, что противник уже находится в готовности и ожидает нашего подхода. Это помогло отразить как минимум две-три контратаки", — рассказал Том.

Боец с позывным Агат добавил, что во время штурма одного из украинских опорных пунктов российские военнослужащие ликвидировали троих солдат ВСУ и еще двоих взяли в плен.

"Штурмовали опорный пункт группой из четырех человек. Противников было пятеро. Мы подошли незаметно, зашли с двух сторон и начали работать. Они оказывали сопротивление, но двоих удалось взять в плен, а троих уничтожили", — сообщил Агат.