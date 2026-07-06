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Захваченная у ВСУ радиостанция помогла освободить Лесное, рассказал боец - РИА Новости, 06.07.2026
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Захваченная у ВСУ радиостанция помогла освободить Лесное, рассказал боец

Захваченная у ВСУ радиостанция помогла ВС России отразить контратаки ВСУ

© AP Photo / LIBKOSУкраинский солдат в окопе на линии фронта
Украинский солдат в окопе на линии фронта - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / LIBKOS
Украинский солдат в окопе на линии фронта. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бойцы группировки войск «Восток» получили радиоперехваты противника благодаря радиостанции, найденной у ликвидированного военнослужащего ВСУ.
  • Радиоперехваты помогли отразить контратаки противника во время освобождения населенного пункта Лесное.
  • Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Лесное в Запорожской области силами группировки войск «Восток».
ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Захваченная у ликвидированного украинского боевика радиостанция позволила бойцам группировки войск "Восток" получать радиоперехваты противника и своевременно отражать его контратаки во время освобождения населенного пункта Лесное в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир взвода с позывным Том.
По его словам, радиостанцию обнаружили у ликвидированного военнослужащего ВСУ. С помощью беспилотника ее эвакуировали с поля боя, после чего российские военнослужащие начали использовать устройство для прослушивания радиообмена противника.
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"На погибшем солдате ВСУ находилась радиостанция, которая была в эфире. С помощью наших БПЛА ее доставили к нам. Благодаря радиоперехватам мы узнавали, что противник уже находится в готовности и ожидает нашего подхода. Это помогло отразить как минимум две-три контратаки", — рассказал Том.
Боец с позывным Агат добавил, что во время штурма одного из украинских опорных пунктов российские военнослужащие ликвидировали троих солдат ВСУ и еще двоих взяли в плен.
"Штурмовали опорный пункт группой из четырех человек. Противников было пятеро. Мы подошли незаметно, зашли с двух сторон и начали работать. Они оказывали сопротивление, но двоих удалось взять в плен, а троих уничтожили", — сообщил Агат.
Минобороны России 30 июня сообщило об освобождении населенного пункта Лесное в Запорожской области силами группировки войск "Восток".
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