Индия ожидает двустороннюю встречу Путина и Моди на саммите БРИКС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол Индии в России Винай Кумар заявил, что Индия ожидает двусторонней встречи между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром республики Нарендрой Моди на саммите БРИКС.
- Саммит БРИКС пройдет в Нью-Дели 12–13 сентября.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Индия ожидает двусторонней встречи между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром республики Нарендрой Моди на саммите БРИКС, заявил в ответ на вопрос РИА Новости в ходе пресс-подхода на "Иннопром" посол Индии в РФ Винай Кумар.
"Я уверен, что на полях саммита состоятся двусторонние встречи между лидерами двух стран", - сказал посол.
Он также отметил, что Индия с нетерпением ждет возможности приветствовать президента РФ на саммите в Нью-Дели.
Международная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге 6-9 июля. Страной-партнером выставки впервые выступает Индонезия.