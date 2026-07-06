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Индия ожидает двустороннюю встречу Путина и Моди на саммите БРИКС - РИА Новости, 06.07.2026
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11:10 06.07.2026 (обновлено: 11:48 06.07.2026)
Индия ожидает двустороннюю встречу Путина и Моди на саммите БРИКС

Индия ожидает двустороннюю встречу Путина и Моди на саммите БРИКС в сентябре

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол Индии в России Винай Кумар заявил, что Индия ожидает двусторонней встречи между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром республики Нарендрой Моди на саммите БРИКС.
  • Саммит БРИКС пройдет в Нью-Дели 12–13 сентября.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Индия ожидает двусторонней встречи между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром республики Нарендрой Моди на саммите БРИКС, заявил в ответ на вопрос РИА Новости в ходе пресс-подхода на "Иннопром" посол Индии в РФ Винай Кумар.
Саммит БРИКС пройдет в Нью-Дели 12-13 сентября.
"Я уверен, что на полях саммита состоятся двусторонние встречи между лидерами двух стран", - сказал посол.
Он также отметил, что Индия с нетерпением ждет возможности приветствовать президента РФ на саммите в Нью-Дели.
Международная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге 6-9 июля. Страной-партнером выставки впервые выступает Индонезия.
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