Индия ожидает двустороннюю встречу Путина и Моди на саммите БРИКС

Краткий пересказ от РИА ИИ Посол Индии в России Винай Кумар заявил, что Индия ожидает двусторонней встречи между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром республики Нарендрой Моди на саммите БРИКС.

Саммит БРИКС пройдет в Нью-Дели 12–13 сентября.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Индия ожидает двусторонней встречи между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром республики Нарендрой Моди на саммите БРИКС, заявил в ответ на вопрос РИА Новости в ходе пресс-подхода на "Иннопром" посол Индии в РФ Винай Кумар.

"Я уверен, что на полях саммита состоятся двусторонние встречи между лидерами двух стран", - сказал посол.

Он также отметил, что Индия с нетерпением ждет возможности приветствовать президента РФ на саммите в Нью-Дели.