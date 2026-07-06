Водителя обязали возместить расходы студентке, ставшей из-за него инвалидом

Первая инстанция поддержала заявителей, взыскала сумму на лечение и произвела расчет, исходя из средней заработной платы в той сфере деятельности, в которой потерпевшая работала до получения травмы.

"Коллегия по гражданским делам отменила судебные акты, вынесенные апелляцией и кассацией, в части взыскания утраченного заработка, согласившись с позицией первой инстанции. Также Верховный суд взыскал в пользу потерпевшей расходы на лечение в полном объеме", - говорится в сообщении.

Суд обратил внимание, что нормы Гражданского кодекса не ограничивают права потерпевшего на взыскание с виновного лица затрат на лечение, в том числе за платные медицинские услуги, если эти расходы являются разумными и обоснованными.