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Водителя обязали возместить расходы студентке, ставшей из-за него инвалидом - РИА Новости, 06.07.2026
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21:27 06.07.2026
Водителя обязали возместить расходы студентке, ставшей из-за него инвалидом

ВС обязал виновника ДТП возместить все расходы студентке, ставшей инвалидом

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате ДТП по вине водителя иномарки студентка из Челябинской области стала инвалидом и потеряла трудоспособность.
  • Родители пострадавшей подали иск к виновнику ДТП о взыскании утраченного заработка и расходов на лечение, и первая инстанция поддержала их требования.
  • Верховный суд России отменил решения апелляции и кассации, согласившись с позицией первой инстанции, и взыскал в пользу потерпевшей расходы на лечение в полном объеме.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Верховный суд России обязал водителя иномарки выплатить ставшей по его вине инвалидом студентке утраченный заработок и компенсацию расходов на лечение из-за потери работы и отчисления из ВУЗа в связи с полной потерей трудоспособности, сообщила пресс-служба суда в своем Telegram-канале.
В результате дорожной аварии, произошедшей по вине водителя иномарки, студентка из Челябинской области стала инвалидом. В связи с полной потерей трудоспособности девушку уволили с работы и отчислили из института. Родители пострадавшей подали иск к виновнику ДТП о взыскании утраченного заработка и расходов на лечение.
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Первая инстанция поддержала заявителей, взыскала сумму на лечение и произвела расчет, исходя из средней заработной платы в той сфере деятельности, в которой потерпевшая работала до получения травмы.
Однако водитель обжаловал решение в апелляции, которая снизила сумму компенсации, а также отказала в возмещении платных медицинских услуг и средств реабилитации. Родители студентки обратились в кассацию, но она оставила решение в силе. Тогда родители пострадавшие подали жалобу в Верховный суд России.
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"Коллегия по гражданским делам отменила судебные акты, вынесенные апелляцией и кассацией, в части взыскания утраченного заработка, согласившись с позицией первой инстанции. Также Верховный суд взыскал в пользу потерпевшей расходы на лечение в полном объеме", - говорится в сообщении.
Суд обратил внимание, что нормы Гражданского кодекса не ограничивают права потерпевшего на взыскание с виновного лица затрат на лечение, в том числе за платные медицинские услуги, если эти расходы являются разумными и обоснованными.
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