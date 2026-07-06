ВС России поразили как минимум шесть предприятий ВПК в Киеве и области

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. ВС РФ в ходе массированного удара поразили в Киеве и Киевской области не менее шести предприятий военно-промышленного комплекса, а также объект топливно-энергетического комплекса, следует из данных, опубликованных Минобороны России.

В Киевской области поражены ракетный агрегатно-детальный завод Жуляны (ООО "Жулянский машиностроительный завод "Визар"), осуществляющий производство, обслуживание и ремонт ЗРК, комплектующих для авиатехники и средств ПВО, а также БПЛА большой дальности (зафиксирована повторная обширная детонация), и склад горюче-смазочных материалов Вишневое ("Нефтеэкспериментальное КП"), где хранятся запасы бензина и дизеля, используемых для экстренных поставок топлива в зону боевых действий.