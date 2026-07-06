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ВС России поразили как минимум шесть предприятий ВПК в Киеве и области - РИА Новости, 06.07.2026
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ВС России поразили как минимум шесть предприятий ВПК в Киеве и области

ВС РФ поразили шесть предприятий ВПК и склад ГСМ в Киеве и области

© Кадр видео из соцсетейВзрыв в Вишнёвом в Киевской области
Взрыв в Вишнёвом в Киевской области - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Кадр видео из соцсетей
Взрыв в Вишнёвом в Киевской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России в ходе массированного удара поразили не менее шести предприятий ВПК и объект топливно-энергетического комплекса в Киеве и области.
  • Удар наносился в ответ на террористические атаки Украины.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. ВС РФ в ходе массированного удара поразили в Киеве и Киевской области не менее шести предприятий военно-промышленного комплекса, а также объект топливно-энергетического комплекса, следует из данных, опубликованных Минобороны России.
Удар наносился в ответ на террористические атаки киевского режима на территории России. Для поражения целей использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники.
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Среди пораженных объектов в Киеве — предприятие Киев-71 (объединение "Абрис ПТ"), производящее разведывательные БПЛА большой и средней дальности, FPV-дроны а также средства телеметрии и оптическое оборудование; завод "Буревестник" (Киев-1), выпускающий БПЛА большой и средней дальности и радиолокационную технику для ВСУ; предприятие Киев-79 (ООО "УКР АРМО ТЕХ"), изготавливающее бронеавтомобили и элементы бронезащиты для техники ВСУ, а также боевые части для ракет и БПЛА; судостроительный завод "Кузница на Рыбальском", производящий артиллерийские катера проекта 58155 "Гюрза-М" и безэкипажные катера ударного типа; приборостроительный завод "Квант" (Киев-1), выпускающий системы управления огнем, оптико-электронного противодействия, навигации и автоматики для ВВС и ВМС Украины, в том числе для ракет "Нептун-МД".
В Киевской области поражены ракетный агрегатно-детальный завод Жуляны (ООО "Жулянский машиностроительный завод "Визар"), осуществляющий производство, обслуживание и ремонт ЗРК, комплектующих для авиатехники и средств ПВО, а также БПЛА большой дальности (зафиксирована повторная обширная детонация), и склад горюче-смазочных материалов Вишневое ("Нефтеэкспериментальное КП"), где хранятся запасы бензина и дизеля, используемых для экстренных поставок топлива в зону боевых действий.
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