Краткий пересказ от РИА ИИ Операторы ударных БПЛА 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» за неделю уничтожили более 15 станций связи, антенн и терминалов Starlink ВСУ в Харьковской области.

При обнаружении станций операторы проводят доразведку и наносят удары также по генераторам питания и военнослужащим подразделений связи противника.

Выявление и уничтожение замаскированных узлов связи существенно осложняет управление подразделениями противника.

БЕЛГОРОД, 6 июл - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Север" за неделю уничтожили более 15 станций связи, антенн и терминалов Starlink ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир взвода БПС с позывным Герра.

"Бойцы расчетов FPV-дронов подразделений 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили более 15 станций связи, антенн и терминалов Starlink боевиков ВСУ за прошедшую неделю в Харьковской области", - рассказал Герра.

Он добавил, что при обнаружении станций операторы проводят доразведку и наносят удары не только по антеннам и терминалам, но и по генераторам питания, а также по военнослужащим подразделений связи противника.