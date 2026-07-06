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ВС России за неделю уничтожили более 15 антенн ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 06.07.2026
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07:05 06.07.2026
ВС России за неделю уничтожили более 15 антенн ВСУ в Харьковской области

ВС России за неделю уничтожили более 15 станций связи ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения СВО
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы ударных БПЛА 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» за неделю уничтожили более 15 станций связи, антенн и терминалов Starlink ВСУ в Харьковской области.
  • При обнаружении станций операторы проводят доразведку и наносят удары также по генераторам питания и военнослужащим подразделений связи противника.
  • Выявление и уничтожение замаскированных узлов связи существенно осложняет управление подразделениями противника.
БЕЛГОРОД, 6 июл - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Север" за неделю уничтожили более 15 станций связи, антенн и терминалов Starlink ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир взвода БПС с позывным Герра.
"Бойцы расчетов FPV-дронов подразделений 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили более 15 станций связи, антенн и терминалов Starlink боевиков ВСУ за прошедшую неделю в Харьковской области", - рассказал Герра.
Он добавил, что при обнаружении станций операторы проводят доразведку и наносят удары не только по антеннам и терминалам, но и по генераторам питания, а также по военнослужащим подразделений связи противника.
По его данным, благодаря слаженной работе разведывательных и ударных беспилотников и постоянному контролю за передвижениями ВСУ удается выявлять и уничтожать даже хорошо замаскированные узлы связи. Он отметил, что такие действия существенно осложняют управление подразделениями противника.
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