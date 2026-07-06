ВС России уничтожили 21 антенну связи БПЛА на трех направлениях СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожена 21 антенна связи БПЛА и 9 наземных робототехнических комплексов.
- Также поражено 16 пунктов управления БПЛА, сбито 15 беспилотников противника и поражены два блиндажа с личным составом ВСУ.
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожена 21 антенна связи БПЛА, 9 наземных робототехнических комплексов, сообщил начальник пресс-центра "Южной" группировки войск Вадим Астафьев.
"Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожена 21 антенна связи БПЛА, 9 наземных робототехнических комплексов", - рассказал он.
Помимо этого, поражено 16 пунктов управления БПЛА, а также два блиндажа с личным составом ВСУ, а также сбито 15 беспилотников противника.
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