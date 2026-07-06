Отдыхающие на пляже в Сочи. Архивное фото

Отдыхающие на пляже в Сочи

Врач рассказал, как уберечься от ротавируса на курорте

Краткий пересказ от РИА ИИ Соблюдение правил личной гигиены и отказ от покупки продуктов у непроверенных продавцов снизят риск заразиться ротавирусом на курорте.

На процесс распространения ротавируса на курортах влияют антисанитария в отеле, некачественные продукты питания и массовое скопление людей.

Жаркая погода создает более благоприятные условия для распространения ротавируса.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Соблюдение правил личной гигиены и отказ от покупки продуктов у непроверенных продавцов снизят риск заразиться ротавирусом на курорте, рассказал РИА Новости главный врач санаторно-курортного комплекса "Вулан", филиала НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России Юрий Булатов.

"Следует соблюдать правила личной гигиены, избегать заглатывания воды в море или бассейне, не покупать еду у непроверенных продавцов", - сказал врач.

По его словам, на процесс распространения ротавируса на курортах влияют разные факторы, в том числе антисанитария в отеле и некачественные продукты питания.

"Риск заражения повышает также массовое скопление людей. Столпотворения отдыхающих, особенно в летний сезон, увеличивают вероятность контакта с инфицированными людьми и передачи вируса через общие предметы, воду, пищу", - добавил Булатов.

Он отметил, что еще одним фактором, повышающим риск заражения, является жара.