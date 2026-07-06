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Врач рассказал, как уберечься от ротавируса на курорте - РИА Новости, 06.07.2026
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02:36 06.07.2026 (обновлено: 12:22 06.07.2026)
Врач рассказал, как уберечься от ротавируса на курорте

Булатов: правила личной гигиены снижают риск заражения ротавирусом на курорте

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже в Сочи
Отдыхающие на пляже в Сочи - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Отдыхающие на пляже в Сочи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Соблюдение правил личной гигиены и отказ от покупки продуктов у непроверенных продавцов снизят риск заразиться ротавирусом на курорте.
  • На процесс распространения ротавируса на курортах влияют антисанитария в отеле, некачественные продукты питания и массовое скопление людей.
  • Жаркая погода создает более благоприятные условия для распространения ротавируса.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Соблюдение правил личной гигиены и отказ от покупки продуктов у непроверенных продавцов снизят риск заразиться ротавирусом на курорте, рассказал РИА Новости главный врач санаторно-курортного комплекса "Вулан", филиала НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России Юрий Булатов.
"Следует соблюдать правила личной гигиены, избегать заглатывания воды в море или бассейне, не покупать еду у непроверенных продавцов", - сказал врач.
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По его словам, на процесс распространения ротавируса на курортах влияют разные факторы, в том числе антисанитария в отеле и некачественные продукты питания.
"Риск заражения повышает также массовое скопление людей. Столпотворения отдыхающих, особенно в летний сезон, увеличивают вероятность контакта с инфицированными людьми и передачи вируса через общие предметы, воду, пищу", - добавил Булатов.
Он отметил, что еще одним фактором, повышающим риск заражения, является жара.
"В жаркую погоду условия для распространения ротавируса могут быть более благоприятными", - пояснил врач.
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