Врач рассказал, как уберечься от ротавируса на курорте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Соблюдение правил личной гигиены и отказ от покупки продуктов у непроверенных продавцов снизят риск заразиться ротавирусом на курорте.
- На процесс распространения ротавируса на курортах влияют антисанитария в отеле, некачественные продукты питания и массовое скопление людей.
- Жаркая погода создает более благоприятные условия для распространения ротавируса.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Соблюдение правил личной гигиены и отказ от покупки продуктов у непроверенных продавцов снизят риск заразиться ротавирусом на курорте, рассказал РИА Новости главный врач санаторно-курортного комплекса "Вулан", филиала НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России Юрий Булатов.
"Следует соблюдать правила личной гигиены, избегать заглатывания воды в море или бассейне, не покупать еду у непроверенных продавцов", - сказал врач.
По его словам, на процесс распространения ротавируса на курортах влияют разные факторы, в том числе антисанитария в отеле и некачественные продукты питания.
"Риск заражения повышает также массовое скопление людей. Столпотворения отдыхающих, особенно в летний сезон, увеличивают вероятность контакта с инфицированными людьми и передачи вируса через общие предметы, воду, пищу", - добавил Булатов.
Он отметил, что еще одним фактором, повышающим риск заражения, является жара.
"В жаркую погоду условия для распространения ротавируса могут быть более благоприятными", - пояснил врач.