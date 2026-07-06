Рейтинг@Mail.ru
Королев вручил знак "Почетный гражданин Тверской области" участнику ВОВ - РИА Новости, 06.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
18:08 06.07.2026
Королев вручил знак "Почетный гражданин Тверской области" участнику ВОВ

Королев наградил знаком "Почетный гражданин Тверской области" Владимирова

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиКоролев вручил знак "Почетный гражданин Тверской области" участнику ВОВ
Королев вручил знак Почетный гражданин Тверской области участнику ВОВ - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Королев вручил знак "Почетный гражданин Тверской области" участнику ВОВ
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Врио губернатора Тверской области Виталий Королев посетил участника Великой Отечественной войны Николая Владимирова, глава региона поздравил фронтовика с присвоением звания "Почетный гражданин Тверской области" и вручил ему знак, сообщает пресс-служба регправительства.
Соответствующее решение было принято руководителем области накануне.
"Биография Николая Алексеевича вызывает искреннее восхищение. Сто лет жизни, в которых уместилось столько испытаний и столько силы духа, что хватило бы на несколько судеб", – отметил Королев в своем канале на платформе "Макс".
Владимиров родился в деревне Зайково Лихославльского района. В 1943 году был призван в ряды Советской Армии, в 359-й стрелковый полк Чувашской АССР.
В 1944 году, будучи автоматчиком, участвовал в боях по освобождению Карельского перешейка. Был курсантом Ленинградской радиошколы. По ее окончании служил старшим радиотелеграфистом в 51 отдельной истребительной противотанковой бригаде Украинского фронта. Принимал участие в освобождении от немецко-фашистских захватчиков Венгрии, Австрии, Чехословакии. День Победы встретил в Праге.
Владимиров награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За освобождение Чехословацкой республики". Николай Алексеевич – Заслуженный работник МВД. Удостоен ведомственных наград: медалей "За безупречную службу" I, II и III степеней.
"Восхищаюсь стойкостью и верностью долгу Николая Алексеевича. Рядом с ним понимаешь: такие люди — наша живая история и самый честный урок патриотизма для молодежи", – поделился глава региона.
Также Королев выразил слова благодарности родным и близким фронтовика за заботу и тепло, которое они дарят ему каждый день.
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев наградил выпускников-отличников Тверской области - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Королев наградил выпускников-отличников Тверской области
2 июля, 19:28
 
Тверская областьВиталий КоролевЛихославльский районВенгрияАвстрия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала