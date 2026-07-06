Королев вручил знак "Почетный гражданин Тверской области" участнику ВОВ

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Врио губернатора Тверской области Виталий Королев посетил участника Великой Отечественной войны Николая Владимирова, глава региона поздравил фронтовика с присвоением звания "Почетный гражданин Тверской области" и вручил ему знак, сообщает пресс-служба регправительства.

Соответствующее решение было принято руководителем области накануне.

"Биография Николая Алексеевича вызывает искреннее восхищение. Сто лет жизни, в которых уместилось столько испытаний и столько силы духа, что хватило бы на несколько судеб", – отметил Королев в своем канале на платформе "Макс".

Владимиров родился в деревне Зайково Лихославльского района. В 1943 году был призван в ряды Советской Армии, в 359-й стрелковый полк Чувашской АССР.

В 1944 году, будучи автоматчиком, участвовал в боях по освобождению Карельского перешейка. Был курсантом Ленинградской радиошколы. По ее окончании служил старшим радиотелеграфистом в 51 отдельной истребительной противотанковой бригаде Украинского фронта. Принимал участие в освобождении от немецко-фашистских захватчиков Венгрии, Австрии, Чехословакии. День Победы встретил в Праге.

Владимиров награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За освобождение Чехословацкой республики". Николай Алексеевич – Заслуженный работник МВД. Удостоен ведомственных наград: медалей "За безупречную службу" I, II и III степеней.

"Восхищаюсь стойкостью и верностью долгу Николая Алексеевича. Рядом с ним понимаешь: такие люди — наша живая история и самый честный урок патриотизма для молодежи", – поделился глава региона.