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Штурмовики "Востока" проникли в тыл ВСУ при освобождении Лесного - РИА Новости, 06.07.2026
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Штурмовики "Востока" проникли в тыл ВСУ при освобождении Лесного

ВС России зашли в тыл ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Штурмовые подразделения группировки войск «Восток» проникли в тыл украинских позиций при освобождении населенного пункта Лесное в Запорожской области.
  • Российские военнослужащие выявляли позиции противника и наносили по ним удары FPV-дронами, после чего малые штурмовые группы начинали атаку с тыла.
  • Минобороны России 30 июня сообщило об освобождении населенного пункта Лесное силами группировки войск «Восток».
ДОНЕЦК, 6 июл — РИА Новости. Штурмовые подразделения группировки войск "Восток" при освобождении населенного пункта Лесное в Запорожской области проникли в тыл украинских позиций, что позволило застать противника врасплох и прорвать его оборону, рассказал РИА Новости командир взвода с позывным Том.
По его словам, перед началом штурма российские военнослужащие выявляли блиндажи, позиции операторов БПЛА и антенны связи противника, после чего по ним наносили удары FPV-дронами. Затем малые штурмовые группы скрытно проходили между боевыми порядками ВСУ и начинали атаку с тыла.
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"Штурмовики малыми группами проходили сквозь боевые порядки противника. Штурм начинался оттуда, где противник не ждал — со спины. Именно это принесло свои плоды, потому что там была очень серьезная линия обороны", — рассказал Том.
Он отметил, что при подходе к населенному пункту российским подразделениям пришлось форсировать реку и действовать под постоянным воздействием FPV-дронов и тяжелых беспилотников типа "Баба-яга". По словам военнослужащего, расчеты российских БПЛА эффективно противодействовали украинским беспилотникам, уничтожив в ходе боев около 30-38 вражеских дронов.
Том также рассказал об одном из отличившихся штурмовиков. По его словам, во время скрытного продвижения через позиции противника военнослужащий неожиданно вступил в стрелковый бой сразу с четырьмя украинскими военными.
"Он проходил сквозь боевые порядки противника и вступил в бой с четырьмя солдатами. Вышел из него победителем, даже не получив ранения. Все четверо были ликвидированы", — сообщил командир взвода.
Минобороны России 30 июня сообщило об освобождении населенного пункта Лесное в Запорожской области силами группировки войск "Восток".
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