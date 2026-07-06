В Воронеже рассказали о состоянии пострадавших при обстреле ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Десять пострадавших при обстреле украинскими боевиками Воронежа 22 июня остаются в больницах,
- Двое из них находятся в реанимации.
ВОРОНЕЖ, 6 июл - РИА Новости. Десять пострадавших при обстреле украинскими боевиками Воронежа 22 июня остаются в больницах, двое из них находятся в реанимации, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
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"На сегодняшний день 10 совершеннолетних пострадавших продолжают получать медицинскую помощь в больницах региона, из них два человека - находятся в реанимации", - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Воронежской области.
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