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В Воронеже рассказали о состоянии пострадавших при обстреле ВСУ - РИА Новости, 06.07.2026
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17:37 06.07.2026
В Воронеже рассказали о состоянии пострадавших при обстреле ВСУ

РИА Новости: 10 пострадавших при обстреле Воронежа в больницах, 2 в реанимации

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Десять пострадавших при обстреле украинскими боевиками Воронежа 22 июня остаются в больницах,
  • Двое из них находятся в реанимации.
ВОРОНЕЖ, 6 июл - РИА Новости. Десять пострадавших при обстреле украинскими боевиками Воронежа 22 июня остаются в больницах, двое из них находятся в реанимации, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
«
"На сегодняшний день 10 совершеннолетних пострадавших продолжают получать медицинскую помощь в больницах региона, из них два человека - находятся в реанимации", - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Воронежской области.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
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