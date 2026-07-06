Четверо украинских военных, вторгшихся в Курскую область, получили срок

Следствием и судом было установлено, что вооруженные Продан, Дачевский, Пономаренко и Труфанов незаконно вторглись на территорию Курской области. На оборудованных наблюдательно-огневых позициях вместе с другими боевиками они блокировали и удерживали под вооруженным контролем Суджанский и Глушковский районы, противодействовали российским военнослужащим, запугивали мирных граждан.

"Приговором суда назначено наказание в виде лишения свободы: Продану, Дачевскому, Пономаренко – каждому сроком на 15 лет с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима, Труфанову – сроком на 15 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - добавляется в сообщении.