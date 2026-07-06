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Четверо украинских военных, вторгшихся в Курскую область, получили срок - РИА Новости, 06.07.2026
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21:47 06.07.2026
Четверо украинских военных, вторгшихся в Курскую область, получили срок

Четверо украинских военных, вторгшихся в Курскую область, получили по 15 лет

© Фото : Управление взаимодействия со СМИ СК РФЗдание Следственного комитета РФ
Здание Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : Управление взаимодействия со СМИ СК РФ
Здание Следственного комитета РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Четверо украинских военнослужащих получили по 15 лет лишения свободы за террористический акт в Курской области.
  • Юрий Продан, Олег Дачевский, Сергей Пономаренко и Николай Труфанов незаконно вторглись на территорию Курской области и удерживали под вооруженным контролем Суджанский и Глушковский районы.
  • Приговор предусматривает отбывание первых лет наказания в тюрьме, а остальной части — в исправительной колонии строгого режима.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Четверо украинских военнослужащих, вторгшихся в Курскую область, получили по 15 лет лишения свободы, сообщает Следственный комитет РФ.
"Доказательства... признаны 2-м Западным окружным военным судом достаточными для вынесения приговоров военнослужащим вооруженных формирований Украины Юрию Продану, Олегу Дачевскому, Сергею Пономаренко и Николаю Труфанову. Они признаны виновными в совершении группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий (подпункты "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
Следствием и судом было установлено, что вооруженные Продан, Дачевский, Пономаренко и Труфанов незаконно вторглись на территорию Курской области. На оборудованных наблюдательно-огневых позициях вместе с другими боевиками они блокировали и удерживали под вооруженным контролем Суджанский и Глушковский районы, противодействовали российским военнослужащим, запугивали мирных граждан.
"Приговором суда назначено наказание в виде лишения свободы: Продану, Дачевскому, Пономаренко – каждому сроком на 15 лет с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима, Труфанову – сроком на 15 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - добавляется в сообщении.
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