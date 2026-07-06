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Украинские власти расширяют программу военной подготовки, заявил Ганчев - РИА Новости, 06.07.2026
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21:33 06.07.2026
Украинские власти расширяют программу военной подготовки, заявил Ганчев

Ганчев: власти Украины готовят из студентов будущих агентов для диверсий

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские власти расширяют программу военной подготовки в рамках "национального сопротивления" среди населения.
  • В программу обучения включены практические занятия, в том числе стрельба на полигонах и в тирах.
ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские власти расширяют программу военной подготовки так называемого "национального сопротивления" среди населения, готовя школьников и студентов в будущем к диверсионной деятельности на освобождаемых ВС РФ территориях, сообщил журналистам глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
В апреле Владимир Зеленский подписал закон о так называемых "Основах национального сопротивления" - школьной дисциплине и одноименной системе военной подготовки граждан. Согласно документу, ее вводят в школах и вузах. В программу обучения включат практические занятия, в том числе занятия по стрельбе на полигонах и в тирах.
"Киевский режим из сегодняшних школьников, студентов и не только готовит не просто будущий военный контингент, но и "агентов" для дальнейшей диверсионной и террористической деятельности на освобождаемых территориях, в том числе и Харьковской области", - отметил Ганчев.
Он добавил, что школьников начнут обучать военной топографии, современным военным технологиям и работе с беспилотными летательными аппаратами, а также основам тактики и навыками владения ближнего боя на базе специальных центров в Киевской и Закарпатской областях. Одним из кураторов является руководитель офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).
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