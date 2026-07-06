ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские власти расширяют программу военной подготовки так называемого "национального сопротивления" среди населения, готовя школьников и студентов в будущем к диверсионной деятельности на освобождаемых ВС РФ территориях, сообщил журналистам глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Он добавил, что школьников начнут обучать военной топографии, современным военным технологиям и работе с беспилотными летательными аппаратами, а также основам тактики и навыками владения ближнего боя на базе специальных центров в Киевской и Закарпатской областях. Одним из кураторов является руководитель офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).