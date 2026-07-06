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ВС России поразили верфь по производству артиллерийских катеров в Киеве - РИА Новости, 06.07.2026
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ВС России поразили верфь по производству артиллерийских катеров в Киеве

Минобороны: ВС России поразили верфь, производящую артиллерийские катера в Киеве

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате массированного удара российских Вооруженных сил поражена верфь в Киеве, производящая артиллерийские катера «Гюрза».
  • Ночью на 6 июля ВС РФ нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и топливно-энергетического комплекса в Киеве и области, а также по инфраструктуре военных аэродромов в нескольких областях Украины.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В результате массированного удара российских Вооруженных сил в Киеве поражена верфь, производящая артиллерийские катера "Гюрза" , сообщили в Минобороны РФ.
В ночь на 6 июля ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК и ТЭК в Киеве и области, а инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
"Поражены в городе Киеве… судостроительный завод (верфь) Киев (ЧАО "Кузница на Рыбальском") - крупнейшее предприятие машиностроения, осуществляющее производство артиллерийских катеров проекта 58155 "Гюрза-М", а также выпуск и ремонт безэкипажных катеров ударного типа;", - говорится в сообщении.
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