ВС России поразили верфь по производству артиллерийских катеров в Киеве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате массированного удара российских Вооруженных сил поражена верфь в Киеве, производящая артиллерийские катера «Гюрза».
- Ночью на 6 июля ВС РФ нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и топливно-энергетического комплекса в Киеве и области, а также по инфраструктуре военных аэродромов в нескольких областях Украины.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В результате массированного удара российских Вооруженных сил в Киеве поражена верфь, производящая артиллерийские катера "Гюрза" , сообщили в Минобороны РФ.
В ночь на 6 июля ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК и ТЭК в Киеве и области, а инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
"Поражены в городе Киеве… судостроительный завод (верфь) Киев (ЧАО "Кузница на Рыбальском") - крупнейшее предприятие машиностроения, осуществляющее производство артиллерийских катеров проекта 58155 "Гюрза-М", а также выпуск и ремонт безэкипажных катеров ударного типа;", - говорится в сообщении.