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Число жертв землетрясений в Венесуэле увеличилось - РИА Новости, 06.07.2026
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22:19 06.07.2026 (обновлено: 22:29 06.07.2026)
Число жертв землетрясений в Венесуэле увеличилось

Число жертв землетрясений в Венесуэле возросло до 3535 человек

© REUTERS / Maxwell BricenoПоследствия землетрясения в Венесуэле
Последствия землетрясения в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© REUTERS / Maxwell Briceno
Последствия землетрясения в Венесуэле. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате землетрясения в Венесуэле погибли 3535 человек, пострадали 16 740.
  • Повреждены 856 зданий, из которых 190 полностью обрушились.
  • В ликвидации последствий участвуют 29 567 сотрудников экстренных служб, 27 930 добровольцев и 4338 иностранных спасателей.
МЕХИКО, 6 июл - РИА Новости. Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле возросло до 3535 человек, 16 740 получили ранения и почти 18 тысяч человек остаются без крова, сообщило правительство республики.
"Погибли 3535 человек, пострадали 16 740, спасены 6462", - говорится в сводке, которую опубликовал спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес в своем Telegram-канале.
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Число спасенных живыми в Венесуэле не меняется последние трое суток, число погибших увеличилось с воскресенья на 193.
В результате стихийного бедствия повреждены 856 зданий, из которых 190 полностью обрушились. После двух разрушительных землетрясений 24 июня в стране зарегистрировано 1048 афтершоков.
В ликвидации последствий стихийного бедствия задействованы 29 567 сотрудников экстренных служб, 27 930 добровольцев и 4338 иностранных спасателей.
Согласно обновленным данным, помощь была оказана 86 794 семьям, без жилья остаются 17 854 человека. В стране развернуты 82 временных лагеря для пострадавших.
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