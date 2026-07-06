Число жертв землетрясений в Венесуэле увеличилось

Краткий пересказ от РИА ИИ В результате землетрясения в Венесуэле погибли 3535 человек, пострадали 16 740.

Повреждены 856 зданий, из которых 190 полностью обрушились.

В ликвидации последствий участвуют 29 567 сотрудников экстренных служб, 27 930 добровольцев и 4338 иностранных спасателей.

МЕХИКО, 6 июл - РИА Новости. Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле возросло до 3535 человек, 16 740 получили ранения и почти 18 тысяч человек остаются без крова, сообщило правительство республики.

"Погибли 3535 человек, пострадали 16 740, спасены 6462", - говорится в сводке, которую опубликовал спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес в своем Telegram-канале

Число спасенных живыми в Венесуэле не меняется последние трое суток, число погибших увеличилось с воскресенья на 193.

В результате стихийного бедствия повреждены 856 зданий, из которых 190 полностью обрушились. После двух разрушительных землетрясений 24 июня в стране зарегистрировано 1048 афтершоков.

В ликвидации последствий стихийного бедствия задействованы 29 567 сотрудников экстренных служб, 27 930 добровольцев и 4338 иностранных спасателей.