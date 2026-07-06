Число жертв землетрясений в Венесуэле возросло до 3342

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Венесуэле в результате землетрясений погибли 3342 человека, пострадали 16 740.
- Без жилья остаются 17 тысяч 345 человек, повреждены 856 зданий, из которых 190 полностью обрушились.
- В ликвидации последствий участвуют 4088 иностранных спасателей, 29 тысяч 567 военнослужащих и сотрудников экстренных служб, а также 27 тысяч 482 добровольца.
МЕХИКО, 6 июл - РИА Новости. Число погибших в результате разрушительных землетрясений в Венесуэле возросло до 3342, различные травмы получили 16 тысяч 740 человек, говорится в официальной сводке правительства страны.
"Погибли 3342 человека, пострадали 16 740, спасены 6 462", - говорится в документе, который опубликовал спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес в своем Telegram-канале.
Число спасенных живыми не изменилось за последние двое суток, а количество погибших - выросло на 388.
Согласно официальным данным, помощь уже получили 86 тысяч 794 семьи, без жилья остаются 17 тысяч 345 человек. В результате стихийного бедствия повреждены 856 зданий, из которых 190 полностью обрушились. После двух разрушительных землетрясений 24 июня в стране зарегистрировано уже 995 афтершоков.
В ликвидации последствий катастрофы участвуют 4088 иностранных спасателей, а также 29 тысяч 567 военнослужащих, сотрудников экстренных служб и других специалистов. Кроме того, к работам привлечены 27 тысяч 482 добровольца.
Для размещения людей, оставшихся без крова, развернуты 79 временных лагерей. Власти доставили в пострадавшие районы 9585 тонн продовольствия и 669 008 литров питьевой воды.