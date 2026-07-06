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Число жертв землетрясений в Венесуэле возросло до 3342 - РИА Новости, 06.07.2026
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00:25 06.07.2026
Число жертв землетрясений в Венесуэле возросло до 3342

Число жертв землетрясения в Венесуэле выросло до 3342, более 16 тысяч пострадали

© РИА НовостиПоследствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла
Последствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости
Последствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Венесуэле в результате землетрясений погибли 3342 человека, пострадали 16 740.
  • Без жилья остаются 17 тысяч 345 человек, повреждены 856 зданий, из которых 190 полностью обрушились.
  • В ликвидации последствий участвуют 4088 иностранных спасателей, 29 тысяч 567 военнослужащих и сотрудников экстренных служб, а также 27 тысяч 482 добровольца.
МЕХИКО, 6 июл - РИА Новости. Число погибших в результате разрушительных землетрясений в Венесуэле возросло до 3342, различные травмы получили 16 тысяч 740 человек, говорится в официальной сводке правительства страны.
"Погибли 3342 человека, пострадали 16 740, спасены 6 462", - говорится в документе, который опубликовал спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес в своем Telegram-канале.
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Число спасенных живыми не изменилось за последние двое суток, а количество погибших - выросло на 388.
Согласно официальным данным, помощь уже получили 86 тысяч 794 семьи, без жилья остаются 17 тысяч 345 человек. В результате стихийного бедствия повреждены 856 зданий, из которых 190 полностью обрушились. После двух разрушительных землетрясений 24 июня в стране зарегистрировано уже 995 афтершоков.
В ликвидации последствий катастрофы участвуют 4088 иностранных спасателей, а также 29 тысяч 567 военнослужащих, сотрудников экстренных служб и других специалистов. Кроме того, к работам привлечены 27 тысяч 482 добровольца.
Для размещения людей, оставшихся без крова, развернуты 79 временных лагерей. Власти доставили в пострадавшие районы 9585 тонн продовольствия и 669 008 литров питьевой воды.
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