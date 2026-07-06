В Варшаве открылась выставка о первых днях Великой Отечественной войны

Краткий пересказ от РИА ИИ В Варшаве открылась выставка, посвященная первым дням Великой Отечественной войны.

Выставка «22.06.1941. Трагедия. Мужество. Подвиг» подготовлена Музеем Победы, мемориальным комплексом «Брестская крепость-герой» и частными коллекционерами и размещена в консульском отделе посольства России в Польше.

На выставке представлены документы, фотографии, письма советских бойцов с фронта, плакаты, рисунки, графические работы, воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны и информация о советских летчиках-героях.

ВАРШАВА, 6 июл – РИА Новости. Выставка, посвященная первым дням Великой Отечественной войны, открылась в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.

Выставка "22.06.1941. Трагедия. Мужество. Подвиг" подготовлена Музеем Победы , мемориальным комплексом "Брестская крепость-герой" и частными коллекционерами. Она разместилась в консульском отделе посольства России в Польше.

На выставке представлены документы, фотографии, письма советских бойцов с фронта, плакаты, рисунки, графические работы, воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны, участвовавших в сражениях лета 1941 года.

Отдельно выставка рассказывает о подвиге советских пограничников, о защитниках Брестской крепости и их беспрецедентном мужестве.

© РИА Новости Выставка, посвященная первым дням Великой Отечественной войны, в Варшаве © РИА Новости Выставка, посвященная первым дням Великой Отечественной войны, в Варшаве

Также выставка повествует о начале эвакуации и перестройке советской экономики в первые месяцы войны.

Часть экспонатов выставки посвящена массовому добровольческому движению, труженикам тыла.