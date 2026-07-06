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В Варшаве открылась выставка о первых днях Великой Отечественной войны - РИА Новости, 06.07.2026
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20:14 06.07.2026
В Варшаве открылась выставка о первых днях Великой Отечественной войны

В Варшаве открылась выставка, посвященная первым дням ВОВ

© РИА НовостиВыставка, посвященная первым дням Великой Отечественной войны, в Варшаве
Выставка, посвященная первым дням Великой Отечественной войны, в Варшаве - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости
Выставка, посвященная первым дням Великой Отечественной войны, в Варшаве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Варшаве открылась выставка, посвященная первым дням Великой Отечественной войны.
  • Выставка «22.06.1941. Трагедия. Мужество. Подвиг» подготовлена Музеем Победы, мемориальным комплексом «Брестская крепость-герой» и частными коллекционерами и размещена в консульском отделе посольства России в Польше.
  • На выставке представлены документы, фотографии, письма советских бойцов с фронта, плакаты, рисунки, графические работы, воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны и информация о советских летчиках-героях.
ВАРШАВА, 6 июл – РИА Новости. Выставка, посвященная первым дням Великой Отечественной войны, открылась в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.
Выставка "22.06.1941. Трагедия. Мужество. Подвиг" подготовлена Музеем Победы, мемориальным комплексом "Брестская крепость-герой" и частными коллекционерами. Она разместилась в консульском отделе посольства России в Польше.
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На выставке представлены документы, фотографии, письма советских бойцов с фронта, плакаты, рисунки, графические работы, воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны, участвовавших в сражениях лета 1941 года.
Отдельно выставка рассказывает о подвиге советских пограничников, о защитниках Брестской крепости и их беспрецедентном мужестве.
© РИА НовостиВыставка, посвященная первым дням Великой Отечественной войны, в Варшаве
Выставка, посвященная первым дням Великой Отечественной войны, в Варшаве - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости
Выставка, посвященная первым дням Великой Отечественной войны, в Варшаве
Также выставка повествует о начале эвакуации и перестройке советской экономики в первые месяцы войны.
Часть экспонатов выставки посвящена массовому добровольческому движению, труженикам тыла.
Здесь же представлена информация о советских летчиках-героях, в частности о герое Советского союза старшем лейтенанте Иване Иванове, который совершил один из первых воздушных таранов.
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