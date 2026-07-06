В Google изменили названия варшавских достопримечательностей на фашистские

Краткий пересказ от РИА ИИ В сервисе Google Maps названия ряда варшавских достопримечательностей сменились на нецензурные, фашистские и бандеровские.

IT-специалист Стефан Бронгстреттер пояснил, что пользователи могут вносить изменения в Google Maps, которые вступают в силу после проверки сервисом.

По мнению специалиста, в Google произошла авария верификации, из-за чего сервис пропустил изменения без должной проверки.

ВАРШАВА, 6 июл – РИА Новости. Названия ряда варшавских достопримечательностей в сервисе Google Maps поменяли названия на нецензурные, фашистские и бандеровские, выяснило РИА Новости.

Так, на онлайн-карте Варшавы вместо привычных названий некоторых достопримечательностей и общественных пространств отображаются другие, часто нецензурные.

В частности, на карте Google Maps можно увидеть "Музей создания Третьего рейха" вместо Музея варшавского восстания, "Парк Бандеры" вместо Парка Жиромского, "Поле перемалывания поляков" вместо Поля Мокотовского, "Могилу известного солдата СС" вместо Могилы неизвестного солдата.

Один из самых известных варшавских торговых центров Златы Тарасы вообще получил нецензурное название. Также нецензурное название получил Уяздовский парк.

Президентский же дворец в центре Варшавы стал "Дворцом футбольных хулиганов" с намеком на прошлое президента Польши Кароля Навроцкого, который в свое время признался, что участвовал в драках псевдоболельщиков.

IT-специалист Стефан Бронгстреттер пояснил РИА Новости, что рядовые пользователи имеют возможность внести изменения в Google Maps, однако они вступают в силу только после проверки этих изменений самим сервисом.