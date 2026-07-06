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Невролог разъяснила, чем поздний ужин вреднее гаджетов - РИА Новости, 06.07.2026
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16:08 06.07.2026 (обновлено: 16:09 06.07.2026)
Невролог разъяснила, чем поздний ужин вреднее гаджетов

Невролог Мамадалиева: поздний плотный ужин перегружает желудок, печень и сердце

© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/tab62, Depositphotos/bernardojbpБессонница
Бессонница - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/tab62, Depositphotos/bernardojbp
Бессонница. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Поздний плотный ужин нарушает ночное восстановление, так как организм тратит силы на переваривание пищи вместо отдыха, рассказала невролог, рефлексотерапевт клиники "Постурато" Миляуша Мамадалиева.
  • Поздний ужин влияет на качество сна сильнее, чем гаджеты, поскольку нагружает систему пищеварения, печень, поджелудочную железу и сердце.
  • Чтобы избежать проблем со сном, врач советует не переносить основной прием пищи на поздний вечер, а ужинать легкой едой и заранее.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Поздний плотный ужин нарушает ночное восстановление, так как организм тратит силы на переваривание пищи вместо отдыха, рассказала невролог, рефлексотерапевт клиники "Постурато" Миляуша Мамадалиева.
"Многие думают, что сытый желудок помогает быстрее уснуть. Но на самом деле организм ночью вынужден заниматься перевариванием пищи, реагировать на скачки инсулина и справляться с воздействием алкоголя. Восстановление при этом страдает, так как человек не может нормально выспаться. Ночью пищеварительная система должна снижать активность", - сказала Мамадалиева "Газете.Ru".
По словам врача, поздний ужин влияет на качество сна сильнее, чем гаджеты, поскольку нагружает систему пищеварения, печень, поджелудочную железу и сердце. Кроме того, полный желудок перед сном может вызвать кислотный рефлюкс и изжогу, а сладкая пища провоцирует скачки глюкозы, из-за которых сон становится тревожным и поверхностным, отметила Мамадалиева. Чтобы избежать этих проблем, врач советует не переносить основной прием пищи на поздний вечер, а ужинать легкой едой и заранее, оставляя время на переваривание.
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