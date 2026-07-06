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Аграрии собрали первый миллион тонн зерна в Ставропольском крае - РИА Новости, 06.07.2026
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Ставропольский край
 
16:47 06.07.2026 (обновлено: 18:39 06.07.2026)
Аграрии собрали первый миллион тонн зерна в Ставропольском крае

Ставропольские сельхозработники собрали первый миллион тонн зерна в 2026 году

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Первый миллион тонн зерна собрали в Ставропольском крае, промежуточные результаты жатвы 2026 года стали известны на совещании с руководителями краевых ведомств и главами территорий, которое провел глава региона Владимир Владимиров, сообщает пресс-служба регправительства.
Глава края принял доклад министра сельского хозяйства региона Константина Ишкова о ситуации в отрасли. В частности отмечено, что жатва уже принесла Ставрополью первый миллион тонн зерна, при этом убрано порядка 10% площадей. Всего аграриям предстоит убрать озимые пшеницу, ячмень и горох на площади 2,2 миллиона гектаров. Однако в пресс-службе уточнили, что пока темпы работ задерживают дожди.
На сегодняшний день средняя урожайность составляет 39,8 центнера с гектара.
Отдельно обсужден вопрос обеспеченности ставропольских аграриев горюче-смазочными материалами. В пресс-службе регправительства отмечают, что накопленные в запасы крае запасы полностью покрывают потребность хозяйств для проведения уборочных работ этим летом. В хранилищах на сегодня – более 57 тысяч тонн дизельного топлива и свыше 5 тысяч тонн бензина. В обеспечении фермерских хозяйств топливом будет помогать специализированная организация – региональный оператор.
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"Необходимо постоянно держать на контроле ситуацию с топливом в сельском хозяйстве края. Если будете видеть, что где-то проседаем, будем принимать решения", – сказал Владимиров, его слова приводит пресс-служба краевого правительства.
Также отмечено, что в настоящее время в хозяйствах края активно идет накопление запасов минеральных удобрений на предстоящий осенний сезон.
По поручению губернатора увеличены темпы выплаты государственной поддержки ставропольских аграриев, в том числе за счет реализации краевой госпрограммы "Развитие сельского хозяйства". Из предусмотренных на текущий год 4,9 миллиарда рублей до получателей доведено порядка 2 миллиардов.
 
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