"Уралмаш" продлил контракт с американским баскетболистом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Уралмаш" продлил контракт с американским центровым Октавиусом Эллисом на сезон-2026/27.
- Октавиус Эллис выступает за команду с 2023 года и в прошедшем сезоне провел 39 матчей, набирая в среднем 12,7 очка и 5,1 подбора за игру.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Екатеринбургский баскетбольный клуб "Уралмаш" в Telegram-канале объявил о продлении контракта с американским центровым Октавиусом Эллисом.
Новое соглашение с 33-летним игроком рассчитано на сезон-2026/27. Он выступает в составе команды с 2023 года.
В прошедшем сезоне Эллис провел 39 матчей, набирая в среднем за игру 12,7 очка и 5,1 подбора. Также он трижды входил в символическую пятерку недели.
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