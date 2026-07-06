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"Уралмаш" продлил контракт с американским баскетболистом - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
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Баскетбол
 
12:17 06.07.2026 (обновлено: 12:46 06.07.2026)
"Уралмаш" продлил контракт с американским баскетболистом

"Уралмаш" продлил контракт с американским центровым Октавиусом Эллисом

© Фото : Пресс-служба "Уралмаша"Баскетболист "Уралмаша" Октавиус Эллис
Баскетболист Уралмаша Октавиус Эллис - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : Пресс-служба "Уралмаша"
Баскетболист "Уралмаша" Октавиус Эллис. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Уралмаш" продлил контракт с американским центровым Октавиусом Эллисом на сезон-2026/27.
  • Октавиус Эллис выступает за команду с 2023 года и в прошедшем сезоне провел 39 матчей, набирая в среднем 12,7 очка и 5,1 подбора за игру.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Екатеринбургский баскетбольный клуб "Уралмаш" в Telegram-канале объявил о продлении контракта с американским центровым Октавиусом Эллисом.
Новое соглашение с 33-летним игроком рассчитано на сезон-2026/27. Он выступает в составе команды с 2023 года.
В прошедшем сезоне Эллис провел 39 матчей, набирая в среднем за игру 12,7 очка и 5,1 подбора. Также он трижды входил в символическую пятерку недели.
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