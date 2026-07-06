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Украинца заочно осудили за нападение на посольство России в Киеве - РИА Новости, 06.07.2026
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18:33 06.07.2026
Украинца заочно осудили за нападение на посольство России в Киеве

Украинца заочно осудили на девять лет за нападение на посольство России в Киеве

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Московского городского суда. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский городской суд заочно приговорил гражданина Украины Романа Рагозина к 9 годам лишения свободы за нападение на здание посольства России в Киеве в 2016 году.
  • Он признан виновным по части 2 статьи 360 УК РФ.
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Московский городской суд заочно приговорил гражданина Украины Романа Рагозина к 9 годам лишения свободы за нападение на здание посольства России в Киеве в 2016 году, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции в "Максе".
Суд признал Рагозина виновным по части 2 статьи 360 УК РФ (нападение на учреждения, пользующиеся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений), говорится в сообщении.
Как установило следствие, 6 марта 2016 года фигурант, находясь в Киеве вместе с сообщниками, бросил кусок брусчатки в окно над входной дверью посольства, разбив стекло, а затем повредил камеры видеонаблюдения на здании.
Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск АО "СОГАЗ" и взыскал солидарно с Рагозина, а также с ранее осужденных по этому делу Близнюк и Кошовенко 1 845 365 рублей в счет возмещения ущерба.
Рагозин объявлен в международный розыск.
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