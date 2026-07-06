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Ганчев: украинские чиновники собирали деньги для ВСУ с выпускников лицея - РИА Новости, 06.07.2026
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Ганчев: украинские чиновники собирали деньги для ВСУ с выпускников лицея

Ганчев: украинские чиновники использовали школьный выпускной для сбора денег ВСУ

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские чиновники Дергачевской городской военной администрации использовали школьный выпускной в Русско-Лозовском лицее для сбора денег боевикам ВСУ.
  • В рамках акции «Донат вместо цветов» с выпускников обязали собрать по 500 гривен с человека на закупку продуктовых наборов для ВСУ.
  • По словам Ганчева, в качестве инструмента давления на выпускников использовалась возможность задержки выдачи аттестатов.
ДОНЕЦК, 6 июл – РИА Новости. Украинские чиновники Дергачевской украинской городской военной администрации использовали школьный выпускной Русско-Лозовского лицея в Харьковской области для соборов денег боевикам ВСУ, сообщил журналистам глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
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"Чиновники Дергачевской городской военной администрации во главе с Вячеславом Задоренко не упустили возможности использовать мероприятие (школьный выпускной - ред.) для формирования нужной информационной повестки. В Русско-Лозовском лицее провели акцию "Донат вместо цветов", в рамках которой школьники делали пожертвования на нужды ВСУ", - сказал Ганчев.
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Он добавил, что с выпускников обязали собрать по 500 гривен (примерно 865 рублей) с человека на закупку продуктовых наборов для ВСУ.
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"В качестве инструмента давления, по словам учеников, использовалась возможность задержки выдачи аттестатов", - отметил Ганчев.
Он подчеркнул, что украинские чиновники используют кризисную ситуацию как удобную среду для извлечения финансовых, политических или имиджевых выгод и это лишь часть деяний, в которой были замечены чиновники Дергачевской городской военной администрации.
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