Ганчев: украинские чиновники собирали деньги для ВСУ с выпускников лицея

Он добавил, что с выпускников обязали собрать по 500 гривен (примерно 865 рублей) с человека на закупку продуктовых наборов для ВСУ.

Он подчеркнул, что украинские чиновники используют кризисную ситуацию как удобную среду для извлечения финансовых, политических или имиджевых выгод и это лишь часть деяний, в которой были замечены чиновники Дергачевской городской военной администрации.