Российские спецслужбы получили доступ к базам данных украинской разведки

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские спецслужбы получили доступ к базам данных украинской военной разведки.

Его удалось получить через телефон одного из администраторов информационного ресурса ГУР, который предоставил его за сумму, равную своей зарплате.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российские спецслужбы получили доступ к базам данных украинской военной разведки через телефон одного из администраторов наиболее известного информационного ресурса Главного управления разведки (ГУР) Украины, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

"Российским спецслужбам удалось получить доступ к базам данным украинской военной разведки, а именно к телефону одного из администраторов наиболее известного ресурса ГУР, призывающего наших военнослужащих перейти на сторону противника. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия", - рассказали силовики.