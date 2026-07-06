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Российские спецслужбы получили доступ к базам данных украинской разведки - РИА Новости, 06.07.2026
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Российские спецслужбы получили доступ к базам данных украинской разведки

РИА Новости: спецслужбы РФ получили доступ к базам данных разведки Украины

© РИА Новости / Алексей МальгавкоНоутбук
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские спецслужбы получили доступ к базам данных украинской военной разведки.
  • Его удалось получить через телефон одного из администраторов информационного ресурса ГУР, который предоставил его за сумму, равную своей зарплате.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российские спецслужбы получили доступ к базам данных украинской военной разведки через телефон одного из администраторов наиболее известного информационного ресурса Главного управления разведки (ГУР) Украины, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Российским спецслужбам удалось получить доступ к базам данным украинской военной разведки, а именно к телефону одного из администраторов наиболее известного ресурса ГУР, призывающего наших военнослужащих перейти на сторону противника. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия", - рассказали силовики.
Собеседник агентства отметил, что украинский военнослужащий предоставил доступ к своему телефону, сопряженному с ботом обратной связи, за сумму равную его зарплате в ГУР.
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