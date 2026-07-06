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Глава МИД Украины выдвинул дерзкое требование к НАТО после ударов России - РИА Новости, 06.07.2026
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14:42 06.07.2026 (обновлено: 23:58 06.07.2026)
Глава МИД Украины выдвинул дерзкое требование к НАТО после ударов России

Сибига потребовал от НАТО передать Киеву все запасы ракет для Patriot

© REUTERS / Lee Jin-manАндрей Сибига
Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© REUTERS / Lee Jin-man
Андрей Сибига. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что страны НАТО должны передать Киеву все ракеты для ЗРК Patriot.
  • По его словам, дополнительные средства ПВО нужны Украине уже сейчас, так как угрозы для страны не являются потенциальными.
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Страны НАТО должны передать Киеву все ракеты для зенитных ракетных комплектов (ЗРК) Patriot, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети X.
«

"Тысячи таких ракет хранятся по всему миру на случай потенциальных угроз. Но угрозы для Украины не являются потенциальными!" — написал он.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
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По словам дипломата, дополнительные средства ПВО нужны Украине "уже сейчас".
В понедельник в Минобороны сообщили, что российские войска ночью нанесли удары по шести предприятиям и складу в Киеве и области. Также армия поразила военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
Мэр Киева Виталий Кличко назвал этот удар самым массированным. Владимир Зеленский признал, что украинская система ПВО не справилась с отражением атаки российских баллистических ракет.
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В миреКиевУкраинаКиевская областьВладимир ЗеленскийВиталий КличкоАндрей СибигаНАТО
 
 
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