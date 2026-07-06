Глава МИД Украины выдвинул дерзкое требование к НАТО после ударов России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что страны НАТО должны передать Киеву все ракеты для ЗРК Patriot.
- По его словам, дополнительные средства ПВО нужны Украине уже сейчас, так как угрозы для страны не являются потенциальными.
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Страны НАТО должны передать Киеву все ракеты для зенитных ракетных комплектов (ЗРК) Patriot, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети X.
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"Тысячи таких ракет хранятся по всему миру на случай потенциальных угроз. Но угрозы для Украины не являются потенциальными!" — написал он.
По словам дипломата, дополнительные средства ПВО нужны Украине "уже сейчас".
В понедельник в Минобороны сообщили, что российские войска ночью нанесли удары по шести предприятиям и складу в Киеве и области. Также армия поразила военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
Мэр Киева Виталий Кличко назвал этот удар самым массированным. Владимир Зеленский признал, что украинская система ПВО не справилась с отражением атаки российских баллистических ракет.