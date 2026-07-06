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Пять областей Украины оказались частично обесточены - РИА Новости, 06.07.2026
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10:54 06.07.2026
Пять областей Украины оказались частично обесточены

Пять областей Украины частично обесточены из-за повреждения инфраструктуры

© РИА Новости / Георгий ЗимаревРабочий на строительстве подстанции
Рабочий на строительстве подстанции - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Рабочий на строительстве подстанции . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Часть абонентов в пяти областях Украины остались без электроснабжения.
  • Повреждения объектов энергетики зафиксированы в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и (подконтрольной ВСУ части) Запорожской областях.
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Часть абонентов в пяти областях Украины остались без электроснабжения из-за повреждения объектов энергетики, сообщили в украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго".
"Есть новые обесточивания в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и (подконтрольной ВСУ части – ред.) Запорожской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".
В компании уточнили, что это связано с повреждением объектов энергетической инфраструктуры. Кроме того, в Сумской области из-за грозы и сильного ветра без электроснабжения остались 58 населенных пунктов.
Глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в мае заявлял, что отключения электроэнергии летом при жаркой погоде на Украине могут длиться по шесть-восемь часов в сутки.
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В миреУкраинаСумская областьУкрэнергоВооруженные силы Украины
 
 
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