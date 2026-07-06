Пять областей Украины оказались частично обесточены

Краткий пересказ от РИА ИИ Часть абонентов в пяти областях Украины остались без электроснабжения.

Повреждения объектов энергетики зафиксированы в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и (подконтрольной ВСУ части) Запорожской областях.

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Часть абонентов в пяти областях Украины остались без электроснабжения из-за повреждения объектов энергетики, сообщили в украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго".

"Есть новые обесточивания в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и (подконтрольной ВСУ части – ред.) Запорожской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Укрэнерго ".

В компании уточнили, что это связано с повреждением объектов энергетической инфраструктуры. Кроме того, в Сумской области из-за грозы и сильного ветра без электроснабжения остались 58 населенных пунктов.