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На Украине заявили о серьезном дефиците ракет для систем ПВО - РИА Новости, 06.07.2026
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10:08 06.07.2026
На Украине заявили о серьезном дефиците ракет для систем ПВО

В ВВС Украины заявили о серьезном дефиците ракет к системам ПВО

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaДым в Киеве
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Дым в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат заявил о серьезном дефиците ракет-перехватчиков для систем ПВО на Украине.
  • Владимир Зеленский обращался за помощью к Франции и утверждал, что та готова работать над усилением противобаллистической защиты и противовоздушной обороны Украины.
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат заявил о серьезном дефиците ракет к системам ПВО на Украине.
Ив июне Игнат признал, что украинская система ПВО сбивает все меньше целей.
"Есть серьезный дефицит на Украине, серьезный дефицит в мире ракет- перехватчиков PАС- 2, PАС -3", - сказал Игнат в эфире всеукраинского телемарафона.
Украина в мае столкнулась с острой нехваткой ракет-перехватчиков для систем ПВО, ей пришлось просить у партнеров даже по 5-10 штук, а находящиеся в составе подразделений и батарей установки оказались полупусты. После заявлений о возможных сложностях с получением вооружения от США и задержек поставок Владимир Зеленский обращался за помощью к Франции и утверждал, что та готова работать над усилением противобаллистической защиты и противовоздушной обороны Украины.
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