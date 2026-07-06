Краткий пересказ от РИА ИИ
- Представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат заявил о серьезном дефиците ракет-перехватчиков для систем ПВО на Украине.
- Владимир Зеленский обращался за помощью к Франции и утверждал, что та готова работать над усилением противобаллистической защиты и противовоздушной обороны Украины.
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат заявил о серьезном дефиците ракет к системам ПВО на Украине.
Ив июне Игнат признал, что украинская система ПВО сбивает все меньше целей.
"Есть серьезный дефицит на Украине, серьезный дефицит в мире ракет- перехватчиков PАС- 2, PАС -3", - сказал Игнат в эфире всеукраинского телемарафона.
Украина в мае столкнулась с острой нехваткой ракет-перехватчиков для систем ПВО, ей пришлось просить у партнеров даже по 5-10 штук, а находящиеся в составе подразделений и батарей установки оказались полупусты. После заявлений о возможных сложностях с получением вооружения от США и задержек поставок Владимир Зеленский обращался за помощью к Франции и утверждал, что та готова работать над усилением противобаллистической защиты и противовоздушной обороны Украины.