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Более 80 поездов на Украине идут с большой задержкой - РИА Новости, 06.07.2026
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09:50 06.07.2026 (обновлено: 09:52 06.07.2026)
Более 80 поездов на Украине идут с большой задержкой

Более 80 поездов на Украине идут с задержкой до восьми часов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЦентральный железнодорожный вокзал в Киеве
Центральный железнодорожный вокзал в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Центральный железнодорожный вокзал в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 80 поездов на Украине идут с задержкой до восьми часов.
  • Большинство из них идут с задержкой до часа.
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Более 80 поездов на Украине идут с задержкой до 8 часов, сообщает компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця").
Согласно данным, опубликованным на сайте украинских железных дорог, с задержкой идут более 80 поездов. В частности, поезд по маршруту Львов-Запорожье задерживается более чем на 8 часов, Днепропетровск-Львов – с задержкой на 7 часов 43 минуты, ДнепропетровскИвано-Франковск – на 8 часов, Запорожье – Киев – на 7 часов 19 минут. Большинство поездов идут с задержкой до часа.
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