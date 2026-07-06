Более 80 поездов на Украине идут с большой задержкой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 80 поездов на Украине идут с задержкой до восьми часов.
- Большинство из них идут с задержкой до часа.
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Более 80 поездов на Украине идут с задержкой до 8 часов, сообщает компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця").
Согласно данным, опубликованным на сайте украинских железных дорог, с задержкой идут более 80 поездов. В частности, поезд по маршруту Львов-Запорожье задерживается более чем на 8 часов, Днепропетровск-Львов – с задержкой на 7 часов 43 минуты, Днепропетровск – Ивано-Франковск – на 8 часов, Запорожье – Киев – на 7 часов 19 минут. Большинство поездов идут с задержкой до часа.
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