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"Большая ошибка": в ЕС предостерегли Зеленского от встречи с Трампом - РИА Новости, 06.07.2026
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07:19 06.07.2026 (обновлено: 14:58 06.07.2026)
"Большая ошибка": в ЕС предостерегли Зеленского от встречи с Трампом

Христофору: встреча с Трампом обернется для Зеленского новым унижением

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что саммит НАТО в Анкаре может превратиться в унижение для Владимира Зеленского.
  • По мнению Христофору, Зеленский ошибочно полагает, что сможет убедить Трампа в своей правоте, но в действительности надавят на самого украинского лидера.
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Саммит НАТО в Анкаре может превратиться в унижение для Владимира Зеленского из-за нереальных ожиданий от встречи с президентом США Дональдом Трампом, заявил в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
"Зеленский думает, что достаточно показать Трампу фотографии с ударами беспилотников, чтобы он был заворожен и согласился на все. Это большая ошибка, которая обернется новым унижением для Киева", — сказал он.
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По словам эксперта, Зеленский рассчитывает на то, что якобы переломил ситуацию и при поддержке ЕС способен убедить в этом Трампа.
"Киев думает, что Трамп скажет: "Дави сильнее, Зеленский. Дави сильнее. Мы должны победить". Только вот на деле надавят уже на самого Зеленского, и он с этим ничего не сделает", — отметил журналист.
Ранее Белый дом подтвердил, что Трамп на полях саммита НАТО 8 июля встретится с Владимиром Зеленским. Переговоры намечены на 14:30 и должны продлиться час. Эти переговоры станут одними из последних в рамках поездки американского лидера в Анкару. После этого, по данным Reuters, он намерен переговорить с Владимиром Путиным.
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