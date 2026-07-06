"Большая ошибка": в ЕС предостерегли Зеленского от встречи с Трампом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что саммит НАТО в Анкаре может превратиться в унижение для Владимира Зеленского.
- По мнению Христофору, Зеленский ошибочно полагает, что сможет убедить Трампа в своей правоте, но в действительности надавят на самого украинского лидера.
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Саммит НАТО в Анкаре может превратиться в унижение для Владимира Зеленского из-за нереальных ожиданий от встречи с президентом США Дональдом Трампом, заявил в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
По словам эксперта, Зеленский рассчитывает на то, что якобы переломил ситуацию и при поддержке ЕС способен убедить в этом Трампа.
"Киев думает, что Трамп скажет: "Дави сильнее, Зеленский. Дави сильнее. Мы должны победить". Только вот на деле надавят уже на самого Зеленского, и он с этим ничего не сделает", — отметил журналист.
Ранее Белый дом подтвердил, что Трамп на полях саммита НАТО 8 июля встретится с Владимиром Зеленским. Переговоры намечены на 14:30 и должны продлиться час. Эти переговоры станут одними из последних в рамках поездки американского лидера в Анкару. После этого, по данным Reuters, он намерен переговорить с Владимиром Путиным.