Краткий пересказ от РИА ИИ Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что саммит НАТО в Анкаре может превратиться в унижение для Владимира Зеленского.

По мнению Христофору, Зеленский ошибочно полагает, что сможет убедить Трампа в своей правоте, но в действительности надавят на самого украинского лидера.

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Саммит НАТО в Анкаре может превратиться в унижение для Владимира Зеленского из-за нереальных ожиданий от встречи с президентом США Дональдом Трампом, заявил в эфире своего Саммит НАТО в Анкаре может превратиться в унижение для Владимира Зеленского из-за нереальных ожиданий от встречи с президентом США Дональдом Трампом, заявил в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.

Зеленский думает, что достаточно показать Трампу фотографии с ударами беспилотников, чтобы он был заворожен и согласился на все. Это большая ошибка, которая обернется новым унижением для Киева", — сказал он.

По словам эксперта, Зеленский рассчитывает на то, что якобы переломил ситуацию и при поддержке ЕС способен убедить в этом Трампа.

"Киев думает, что Трамп скажет: "Дави сильнее, Зеленский. Дави сильнее. Мы должны победить". Только вот на деле надавят уже на самого Зеленского, и он с этим ничего не сделает", — отметил журналист.