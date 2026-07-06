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"Зря ныл": в Киеве осадили Зеленского после жалоб в ОБСЕ - РИА Новости, 06.07.2026
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03:15 06.07.2026
"Зря ныл": в Киеве осадили Зеленского после жалоб в ОБСЕ

Соскин: Зеленский зря поднял в ОБСЕ тему поставки ракет к Patriot

© AP Photo / Petros KaradjiasВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Petros Karadjias
Владимир Зеленский . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что попытки Владимира Зеленского выпросить ракеты в обращении к Парламентской ассамблее ОБСЕ были напрасны.
  • Соскин полагает, что Дональд Трамп может переложить вопрос о поставках ракет на европейцев, а не удовлетворить запрос Зеленского.
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Попытки Владимира Зеленского выпросить ракеты в обращении к Парламентской ассамблее ОБСЕ были напрасны, такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Зеленский зря сегодня ныл в этом ОБСЕ, что ему нужны ракеты, ведь теперь (Президент США Дональд. — Прим. ред.) Трамп просто скинет все на европейцев, чтобы не давать самому. Саммит НАТО уже пошел для нас не по плану", — пожаловался он.
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По словам эксперта, Зеленский зря думает, что раз на Трампа давят внутренние проблемы США, то он вынужден будет его выслушать.
"Да, Трампу сейчас не сладко. Но кто сказал, что Зеленского вообще будут на этом саммите слушать? Хотя, конечно, мне бы хотелось, чтобы разговор вышел содержательным", — подчеркнул Соскин.
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Вчера Зеленский во время обращения к Парламентской ассамблее ОБСЕ вновь попросил у западных стран ракеты для систем ЗРК Patriot.
В июне газета The New York Times писала, что Украина испытывает острую нехватку ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot. Зеленский в начале июня признавал, что украинская ПВО не может справиться с баллистическими ракетами.
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