Краткий пересказ от РИА ИИ Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что попытки Владимира Зеленского выпросить ракеты в обращении к Парламентской ассамблее ОБСЕ были напрасны.

Соскин полагает, что Дональд Трамп может переложить вопрос о поставках ракет на европейцев, а не удовлетворить запрос Зеленского.

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Попытки Владимира Зеленского выпросить ракеты в обращении к Парламентской ассамблее ОБСЕ были напрасны, такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Зеленский зря сегодня ныл в этом ОБСЕ, что ему нужны ракеты, ведь теперь (Президент США Дональд. — Прим. ред.) Трамп просто скинет все на европейцев, чтобы не давать самому. Саммит НАТО уже пошел для нас не по плану", — пожаловался он.

По словам эксперта, Зеленский зря думает, что раз на Трампа давят внутренние проблемы США, то он вынужден будет его выслушать.

"Да, Трампу сейчас не сладко. Но кто сказал, что Зеленского вообще будут на этом саммите слушать? Хотя, конечно, мне бы хотелось, чтобы разговор вышел содержательным", — подчеркнул Соскин.

Вчера Зеленский во время обращения к Парламентской ассамблее ОБСЕ вновь попросил у западных стран ракеты для систем ЗРК Patriot.