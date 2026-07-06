НАТО продолжит создавать угрозы безопасности России, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что НАТО продолжит создавать угрозы безопасности России на различных направлениях.
- На предстоящем саммите НАТО в центре внимания будут вопросы укрепления трансатлантической связки и выполнения решений предыдущего саммита альянса в Гааге 2025 года, касающихся повышения военных расходов, наращивания мощностей ВПК и помощи Украине.
- Российский вопрос также будет рассматриваться в контексте помощи Украине.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Москва ожидает, что НАТО продолжит создавать угрозы безопасности России на различных направлениях, заявил РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.
"Североатлантический союз продолжит продвигать конфронтационную повестку дня в отношении России, а в практическом плане – создавать угрозы нашей безопасности на различных географических направлениях и в различных операционных средах",- сказал он.
Говоря о предстоящем саммите НАТО, Масленников указал, что, "как ожидается, в центре внимания будут вопросы укрепления трансатлантической связки и выполнения решений предыдущего саммита альянса в Гааге 2025 году, касающихся повышения военных расходов (до 5% ВВП к 2035 г.), наращивания мощностей ВПК, а также помощи Украине".
"В контексте последней, несомненно, будет рассматриваться и российский вопрос. Насколько натовцам удастся "продвинуться" на этом направлении – сказать пока трудно",- подытожил дипломат.