Выпавшая из окна в Уфе годовалая девочка находится в тяжелом состоянии

УФА, 6 июл - РИА Новости. Годовалая девочка, которая выпала из окна четвертого этажа жилого дома на козырек магазина в Уфе, находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщила РИА Новости пресс-служба минздрава Башкирии.