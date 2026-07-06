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Выпавшая из окна в Уфе годовалая девочка находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 06.07.2026
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14:34 06.07.2026
Выпавшая из окна в Уфе годовалая девочка находится в тяжелом состоянии

Выпавшая из окна 4-го этажа в Уфе годовалая девочка находится в реанимации

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Годовалая девочка выпала из окна четвертого этажа на козырек магазина в Уфе.
  • Ребенок находится в реанимации в тяжелом стабильном состоянии.
УФА, 6 июл - РИА Новости. Годовалая девочка, которая выпала из окна четвертого этажа жилого дома на козырек магазина в Уфе, находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщила РИА Новости пресс-служба минздрава Башкирии.
В понедельник управление гражданской защиты Уфы сообщило, что девочка 2024 года рождения играла на подоконнике в квартире на 4-м этаже шестиэтажного дома. Она облокотилась на москитную сетку и упала на козырек магазина на первом этаже.
"Состояние ребенка тяжелое стабильное, находится в реанимации", - сказали в пресс-службе.
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