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В Уфе годовалая девочка выпала из окна и упала на козырек магазина - РИА Новости, 06.07.2026
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11:47 06.07.2026
В Уфе годовалая девочка выпала из окна и упала на козырек магазина

В Уфе госпитализировали годовалую девочку, выпавшую из окна четвертого этажа

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Годовалая девочка выпала из окна четвертого этажа в Уфе, упав на козырек магазина.
  • Ребенка госпитализировали, причины несчастного случая выясняются.
УФА, 6 июл - РИА Новости. Годовалая девочка выпала из окна четвертого этажа жилого дома и упала на козырек магазина в Уфе, ее госпитализировали, сообщило управление гражданской защиты города.
Девочка 2024 года рождения играла на подоконнике в квартире на 4-м этаже шестиэтажного дома. Она облокотилась на москитную сетку, которая под ее весом вылетела из креплений. Ребенок упал на козырек магазина на первом этаже, сообщает управление.
"Прибывшие спасатели оперативно эвакуировали пострадавшую малышку с козырька и передали врачам скорой помощи. Девочка госпитализирована, причины несчастного случая сейчас выясняются", - говорится в сообщении.
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