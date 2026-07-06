В Уфе годовалая девочка выпала из окна и упала на козырек магазина

УФА, 6 июл - РИА Новости. Годовалая девочка выпала из окна четвертого этажа жилого дома и упала на козырек магазина в Уфе, ее госпитализировали, сообщило управление гражданской защиты города.

Девочка 2024 года рождения играла на подоконнике в квартире на 4-м этаже шестиэтажного дома. Она облокотилась на москитную сетку, которая под ее весом вылетела из креплений. Ребенок упал на козырек магазина на первом этаже, сообщает управление.