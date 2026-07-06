Удары по объектам ВПК в Киеве сократят потенциал ВСУ, считает эксперт

Краткий пересказ от РИА ИИ Удары Вооруженных Сил России по объектам военно-промышленного комплекса и топливно-энергетического комплекса в Киеве сократят боевые возможности, в течение недели скажутся на снабжении боеприпасами, топливом, БПЛА и отремонтированной военной техникой частей ВСУ, считает военный эксперт Юрий Кнутов.

Повреждены предприятия "Киев-71", "Киев-1" и "УкрАрмоТех", что снизит потенциал ВСУ в применении дронов и специальной военной техники.

Нанесены удары по четырем украинским аэродромам, что лишает украинскую авиацию мест базирования.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Удары Вооруженных Сил России по объектам ВПК в Киеве сократят боевые возможности ВСУ, такое мнение выразил военный эксперт Юрий Кнутов.

В ночь на понедельник украинские СМИ сообщали о серии мощных взрывов в Киеве . Позднее российское Минобороны сообщило, что в ответ на террористические атаки киевского режима был нанесен массированный удар по объектам ВПК и ТЭК в Киеве и Киевской области - поражены не менее шести предприятий, в том числе по производству дронов.

"В ходе российских атак минувшей ночи было повреждено предприятие "Киев-71" (объединение "Абрис ПТ"), выпускающее БПЛА большой и средней дальности типа "Стрела", "Мара", "Сирко", "Авенжер", "Эльф-К", "Флайт Арроу". Также на заводе производят FPV-дроны "Шрайк-10" и средства телеметрии, электронного и оптического оборудования", – сказал Кнутов в беседе с деловой газетой ВЗГЛЯД

По его словам, вывод из строя этих предприятий значительно снизит потенциал ВСУ в части применения дронов на поле боя, а также в ближнем и дальнем тылу.

Эксперт отметил, что в ходе удара ВС РФ было также повреждено предприятие радиоэлектронной промышленности "Киев-1". Он подчеркнул, что уничтожение мощностей по выпуску РЛС и РЭБ сокращает возможности ВСУ по воздействию на российские беспилотники.

Помимо этого, как подчеркнул Кнутов, был поражен "УкрАрмоТех", один из ключевых производителей и поставщиков бронеавтомобилей, БПЛА и боеприпасов для ракет различного типа.

"ВСУ лишаются не только боевых машин, но и другой специальной военной техники, а также грузовиков и тягачей, используемых для поддержки военных", – сказал он.

Собеседник также указал на атаки по четырем украинским аэродромам, подчеркнув, что украинская авиация лишается мест базирования.