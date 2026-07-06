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ВСУ ударили по зданию колледжа в Запорожской области - РИА Новости, 06.07.2026
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15:08 06.07.2026 (обновлено: 15:14 06.07.2026)
ВСУ ударили по зданию колледжа в Запорожской области

ВСУ ударили по зданию колледжа в запорожском Молочанске

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ ударили по зданию многопрофильного колледжа в городе Молочанск.
  • По предварительным данным, пострадавших нет, но повреждены остекление и фасад учебного заведения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. ВСУ ударили по зданию многопрофильного колледжа в городе Молочанск, повреждены остекление и фасад, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"В городе Молочанск Токмакского муниципального округа произошла атака беспилотного летательного аппарата противника по зданию многопрофильного колледжа. В результате удара повреждены остекление и фасад учебного заведения", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
По предварительным данным, пострадавших нет, угроза повторных атак сохраняется, добавил губернатор.
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