ВСУ ударили по зданию колледжа в Запорожской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ ударили по зданию многопрофильного колледжа в городе Молочанск.
- По предварительным данным, пострадавших нет, но повреждены остекление и фасад учебного заведения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. ВСУ ударили по зданию многопрофильного колледжа в городе Молочанск, повреждены остекление и фасад, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
По предварительным данным, пострадавших нет, угроза повторных атак сохраняется, добавил губернатор.
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