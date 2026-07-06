ВСУ ударили по зданию колледжа в Запорожской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. ВСУ ударили по зданию многопрофильного колледжа в городе Молочанск, повреждены остекление и фасад, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.