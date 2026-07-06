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ВС России "Геранью" поразили склад ВСУ в районе Запорожья - РИА Новости, 06.07.2026
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07:28 06.07.2026 (обновлено: 08:52 06.07.2026)
ВС России "Геранью" поразили склад ВСУ в районе Запорожья

ВС России "Геранью" поразили склад снабжения ВСУ в районе Запорожья

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские Вооруженные силы ударом «Герани» поразили склад горюче-смазочных материалов в районе Запорожья.
  • Склад использовался ВСУ для снабжения транспорта.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российские Вооруженные силы ударом "Герани" поразили снабжавший ВСУ склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) в районе Запорожья, сообщили в Минобороны РФ
Ведомство опубликовало видеоролик с кадрами поражения расчетом ударного БПЛА "Герань" склада горюче-смазочных материалов в районе Запорожья.
"Расчеты БПЛА войск беспилотных систем точным ударом поразили цель, которую ВСУ использовали для снабжения транспорта", - говорится в сообщении.
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