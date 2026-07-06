ВС России "Геранью" поразили склад ВСУ в районе Запорожья

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские Вооруженные силы ударом «Герани» поразили склад горюче-смазочных материалов в районе Запорожья.
- Склад использовался ВСУ для снабжения транспорта.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российские Вооруженные силы ударом "Герани" поразили снабжавший ВСУ склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) в районе Запорожья, сообщили в Минобороны РФ
Ведомство опубликовало видеоролик с кадрами поражения расчетом ударного БПЛА "Герань" склада горюче-смазочных материалов в районе Запорожья.
"Расчеты БПЛА войск беспилотных систем точным ударом поразили цель, которую ВСУ использовали для снабжения транспорта", - говорится в сообщении.