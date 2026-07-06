ВС России нанесли удар по аэродромам в нескольких областях Украины

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях были поражены в ходе массированного удара возмездия российских Вооруженных сил, сообщили в Минобороны РФ.