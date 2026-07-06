ВС России нанесли удар по аэродромам в нескольких областях Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские Вооруженные силы нанесли массированный удар возмездия в ночь на 6 июля.
- В результате удара поражены предприятия ВПК и ТЭК в Киеве и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях были поражены в ходе массированного удара возмездия российских Вооруженных сил, сообщили в Минобороны РФ.
ВС РФ в ночь на 6 июля в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру в России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате поражены предприятия ВПК и ТЭК в Киеве и Киевской области,
"А также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18