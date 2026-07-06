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ВС России нанесли удар по объектам ВПК в Киеве - РИА Новости, 06.07.2026
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07:08 06.07.2026 (обновлено: 09:51 06.07.2026)
ВС России нанесли удар по объектам ВПК в Киеве

ВС России нанесли удар по объектам ВПК и ТЭК в Киеве и области

© Фото : соцсетиДым над Киевом
Дым над Киевом - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : соцсети
Дым над Киевом
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России ночью нанесли массированный удар по объектам ВПК и ТЭК в Киеве, сообщили в Минобороны.
  • Среди других пораженных целей — военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Российские войска нанесли массированный удар по объектам ВПК и ТЭК в Киеве, сообщило Минобороны.
"Нанесен удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами <...> по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области", — заявили в ведомстве.
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