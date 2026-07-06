ВС России нанесли удар по объектам ВПК в Киеве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России ночью нанесли массированный удар по объектам ВПК и ТЭК в Киеве, сообщили в Минобороны.
- Среди других пораженных целей — военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Российские войска нанесли массированный удар по объектам ВПК и ТЭК в Киеве, сообщило Минобороны.
"Нанесен удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами <...> по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области", — заявили в ведомстве.
Среди других пораженных целей — военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
Сегодня ночью СМИ сообщали о четырех сериях взрывов в украинской столице. В городе звучала воздушная тревога.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18