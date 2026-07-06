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В Китае стартовали совместные с Россией военные учения - РИА Новости, 06.07.2026
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05:20 06.07.2026 (обновлено: 13:18 06.07.2026)
В Китае стартовали совместные с Россией военные учения

Российско-китайские учения Морское взаимодействие — 2026 начались в Желтом море

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На военной базе в Циндао стартовали совместные российско-китайские учения "Морское взаимодействие — 2026".
  • В маневрах участвуют корабли ТОФ и ВМС НОАК.
  • Они отработают совместные спасательные операции, противолодочные задачи, противовоздушную оборону и проведут артиллерийские стрельбы.
ЦИНДАО (Китай), 6 июл — РИА Новости. На военной базе в Циндао стартовали совместные российско-китайские учения "Морское взаимодействие — 2026".
Маневры в акватории Желтого моря продлятся до 13 июля. Их участники отработают совместные спасательные операции, противолодочные задачи и противовоздушную оборону, а также проведут артиллерийские стрельбы.
Тихоокеанский флот России на учениях представляют крейсер "Варяг", корвет "Резкий", дизель-электрическая подводная лодка "Уфа" и спасательное судно "Игорь Белоусов". От ВМС НОАК — эсминцы "Аньшань" и "Кайфын", фрегат "Уху", дизель-электрическая подводная лодка типа "Юань", универсальный транспорт снабжения "Кэкэсили-ху" и спасательное судно "Янчэнху".
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