В Китае стартовали совместные с Россией военные учения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На военной базе в Циндао стартовали совместные российско-китайские учения "Морское взаимодействие — 2026".
- В маневрах участвуют корабли ТОФ и ВМС НОАК.
- Они отработают совместные спасательные операции, противолодочные задачи, противовоздушную оборону и проведут артиллерийские стрельбы.
ЦИНДАО (Китай), 6 июл — РИА Новости. На военной базе в Циндао стартовали совместные российско-китайские учения "Морское взаимодействие — 2026".
Маневры в акватории Желтого моря продлятся до 13 июля. Их участники отработают совместные спасательные операции, противолодочные задачи и противовоздушную оборону, а также проведут артиллерийские стрельбы.
Тихоокеанский флот России на учениях представляют крейсер "Варяг", корвет "Резкий", дизель-электрическая подводная лодка "Уфа" и спасательное судно "Игорь Белоусов". От ВМС НОАК — эсминцы "Аньшань" и "Кайфын", фрегат "Уху", дизель-электрическая подводная лодка типа "Юань", универсальный транспорт снабжения "Кэкэсили-ху" и спасательное судно "Янчэнху".