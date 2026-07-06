Зону поиска пропавших в Туве девочек расширили

Уточняется, что всего с применением БПЛА МЧС Тувы выполнено 36 полетов, за минувшие сутки обследована прибрежная зона до села Ийи-Тал Улуг-Хемского района. Также в ГУМЧС по республике добавляют, что инспекторы ГИМС будут обследовать акваторию и береговую линию верх по течению реки Енисей от города Шагонар до села Баян-Кол Кызылского района.