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Зону поиска пропавших в Туве девочек расширили - РИА Новости, 06.07.2026
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15:32 06.07.2026 (обновлено: 16:12 06.07.2026)
Зону поиска пропавших в Туве девочек расширили

Зону поиска пропавших в Туве девочек расширили до соседнего города

© Фото : Аварийно-спасательная служба Республики Тыва/ВКонтактеСпасатель Аварийно-спасательной службы обследует береговую линию в поисках пропавших девочек в Кызыле
Спасатель Аварийно-спасательной службы обследует береговую линию в поисках пропавших девочек в Кызыле - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : Аварийно-спасательная служба Республики Тыва/ВКонтакте
Спасатель Аварийно-спасательной службы обследует береговую линию в поисках пропавших девочек в Кызыле
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Девочки пропали в Кызыле вечером 1 июля, их телефоны и вещи были найдены на берегу Енисея.
  • Зона поиска пропавших девочек расширена до города Шагонар.
  • С применением БПЛА МЧС Тувы выполнено 36 полетов, продолжаются поисковые мероприятия.
КРАСНОЯРСК, 6 июл - РИА Новости. Зону поиска пропавших девочек, осуществляемый с помощью беспилотной авиации МЧС, расширили до соседнего города Шагонар, сообщает ГУМЧС по республике.
О пропаже двух девочек сообщило республиканское МВД. Девочки ушли из своих домов в Кызыле вечером 1 июля, но так и не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея, а в 400 метрах от них - обувь одной из девочек. Возбуждено уголовное дело. В воскресенье в полиции сообщили, что тапок второй пропавшей нашли в воде недалеко от берега, примерно в 22 километрах от Кызыла.
"Беспилотная авиация МЧС расширила зону обследования… На 6 июля 2026 года поисковые мероприятия специалистов подразделений беспилотной авиации Главного управления МЧС России по Республике Тыва сосредоточены на тщательном обследовании береговой линии, островов и заломов, труднодоступных мест до города Шагонара", - говорится в сообщении.
Уточняется, что всего с применением БПЛА МЧС Тувы выполнено 36 полетов, за минувшие сутки обследована прибрежная зона до села Ийи-Тал Улуг-Хемского района. Также в ГУМЧС по республике добавляют, что инспекторы ГИМС будут обследовать акваторию и береговую линию верх по течению реки Енисей от города Шагонар до села Баян-Кол Кызылского района.
Тапок одной из пропавших 12-летних девочек в Туве - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
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ПроисшествияШагонарКызылРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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