Зону поиска пропавших в Туве девочек расширили

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Девочки пропали в Кызыле вечером 1 июля, их телефоны и вещи были найдены на берегу Енисея.
- Зона поиска пропавших девочек расширена до города Шагонар.
- С применением БПЛА МЧС Тувы выполнено 36 полетов, продолжаются поисковые мероприятия.
КРАСНОЯРСК, 6 июл - РИА Новости. Зону поиска пропавших девочек, осуществляемый с помощью беспилотной авиации МЧС, расширили до соседнего города Шагонар, сообщает ГУМЧС по республике.
О пропаже двух девочек сообщило республиканское МВД. Девочки ушли из своих домов в Кызыле вечером 1 июля, но так и не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея, а в 400 метрах от них - обувь одной из девочек. Возбуждено уголовное дело. В воскресенье в полиции сообщили, что тапок второй пропавшей нашли в воде недалеко от берега, примерно в 22 километрах от Кызыла.
"Беспилотная авиация МЧС расширила зону обследования… На 6 июля 2026 года поисковые мероприятия специалистов подразделений беспилотной авиации Главного управления МЧС России по Республике Тыва сосредоточены на тщательном обследовании береговой линии, островов и заломов, труднодоступных мест до города Шагонара", - говорится в сообщении.
Уточняется, что всего с применением БПЛА МЧС Тувы выполнено 36 полетов, за минувшие сутки обследована прибрежная зона до села Ийи-Тал Улуг-Хемского района. Также в ГУМЧС по республике добавляют, что инспекторы ГИМС будут обследовать акваторию и береговую линию верх по течению реки Енисей от города Шагонар до села Баян-Кол Кызылского района.
В Туве нашли тапок одной из пропавших девочек
5 июля, 15:28