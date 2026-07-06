В Туве возбудили дело из-за нападения на дом после пропажи девочек

Краткий пересказ от РИА ИИ В ночь с 5 на 6 июля неизвестные напали на дом в Кызыле.

Сообщалось, что там могли находиться пропавшие девочки.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

КРАСНОЯРСК, 6 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве после инцидента с нападением неизвестных на дом семьи в Кызыле в связи с пропажей двух 12-летних девочек в Туве, сообщает СУСК республики в мессенджере " Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве после инцидента с нападением неизвестных на дом семьи в Кызыле в связи с пропажей двух 12-летних девочек в Туве, сообщает СУСК республики в мессенджере " Макс ".

О пропаже двух девочек 2 июля сообщило республиканское МВД. Девочки ушли из своих домов в Кызыле в среду вечером и не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея, а в 400 метрах от них - обувь одной из девочек. Возбуждено уголовное дело. В воскресенье в полиции сообщили, что тапок второй пропавшей нашли в воде недалеко от берега Енисея, примерно в 22 километрах от Кызыла.

В воскресенье местные СМИ сообщили, что родные пропавших девочек и местные жители собрались у частного дома в одном из районов Кызыла. Как утверждали авторы публикаций, о том, что девочки могут находиться там, людям сообщили шаманы или ясновидящие.

"По факту противоправных действий, совершенных в ночь с 5 на 6 июля в районе дома по улице Колхозной города Кызыла, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Хулиганство")", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, группа неустановленных лиц грубо нарушала общественный порядок, бросала камни в сторону частного дома и находившихся в нем людей, где находились малолетние дети. В результате были разбиты окна.

Кроме того, участники противоправных действий не выполнили законные требования сотрудников полиции о прекращении противоправного поведения и оказали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.