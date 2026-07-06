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В Туве возбудили дело из-за нападения на дом после пропажи девочек - РИА Новости, 06.07.2026
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14:13 06.07.2026 (обновлено: 15:31 06.07.2026)
В Туве возбудили дело из-за нападения на дом после пропажи девочек

В Туве возбудили дело после нападения на дом из-за пропажи двух девочек

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ночь с 5 на 6 июля неизвестные напали на дом в Кызыле.
  • Сообщалось, что там могли находиться пропавшие девочки.
  • Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
КРАСНОЯРСК, 6 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве после инцидента с нападением неизвестных на дом семьи в Кызыле в связи с пропажей двух 12-летних девочек в Туве, сообщает СУСК республики в мессенджере "Макс".
О пропаже двух девочек 2 июля сообщило республиканское МВД. Девочки ушли из своих домов в Кызыле в среду вечером и не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея, а в 400 метрах от них - обувь одной из девочек. Возбуждено уголовное дело. В воскресенье в полиции сообщили, что тапок второй пропавшей нашли в воде недалеко от берега Енисея, примерно в 22 километрах от Кызыла.
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В воскресенье местные СМИ сообщили, что родные пропавших девочек и местные жители собрались у частного дома в одном из районов Кызыла. Как утверждали авторы публикаций, о том, что девочки могут находиться там, людям сообщили шаманы или ясновидящие.
"По факту противоправных действий, совершенных в ночь с 5 на 6 июля в районе дома по улице Колхозной города Кызыла, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Хулиганство")", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, группа неустановленных лиц грубо нарушала общественный порядок, бросала камни в сторону частного дома и находившихся в нем людей, где находились малолетние дети. В результате были разбиты окна.
Кроме того, участники противоправных действий не выполнили законные требования сотрудников полиции о прекращении противоправного поведения и оказали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.
В настоящее время устанавливаются все участники противоправных действий.
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