Глава Тувы призвал не доверять фейкам при поисках пропавших девочек

О пропаже двух девочек на прошлой неделе сообщило республиканское МВД. Девочки ушли из своих домов в Кызыле вечером 1 июля, но так и не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея, а в 400 метрах от них обувь одной из девочек. Возбуждено уголовное дело. В воскресенье в полиции уточнили, что тапок второй пропавшей нашли в воде недалеко от берега, примерно в 22 километрах от Кызыла.