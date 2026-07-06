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Глава Тувы призвал не доверять фейкам при поисках пропавших девочек - РИА Новости, 06.07.2026
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15:30 06.07.2026 (обновлено: 16:32 06.07.2026)
Глава Тувы призвал не доверять фейкам при поисках пропавших девочек

Глава Тувы Ховалыг призвал не верить фейкам при поисках пропавших девочек

© Фото : Аварийно-спасательная служба Республики Тыва/ВКонтактеСпасатель Аварийно-спасательной службы обследует береговую линию в поисках пропавших девочек в Кызыле
Спасатель Аварийно-спасательной службы обследует береговую линию в поисках пропавших девочек в Кызыле - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : Аварийно-спасательная служба Республики Тыва/ВКонтакте
Спасатель Аварийно-спасательной службы обследует береговую линию в поисках пропавших девочек в Кызыле
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Тувы Владислав Ховалыг призвал жителей республики доверять только официальным источникам информации о поисках пропавших девочек.
  • Пропажа двух 12-летних девочек из Кызыла стала причиной сбора родных и местных жителей у частного дома после сообщений от шаманов и ясновидящих.
  • Уголовное дело возбуждено после того, как девочки ушли из своих домов 1 июля и не вернулись, а их вещи были найдены на берегу Енисея.
КРАСНОЯРСК, 6 июл – РИА Новости. Глава Тувы Владислав Ховалыг призвал жителей республики не доверять ложной информации, касающейся поисков пропавших в начале июля 12-летних девочек в Кызыле, и доверять только официальным источникам.
В воскресенье местные СМИ сообщили, что родные пропавших девочек и местные жители собрались у частного дома в одном из районов Кызыла. Как утверждали авторы публикаций, о том, что девочки могут находиться там, людям сообщили шаманы или ясновидящие.
"Вчерашние события – результат эмоций и веры фейкам. Прошу всех сохранять трезвый ум, доверять только официальным источникам и не мешать следствию. Сейчас каждый должен проявить максимальную ответственность: и родители, и общество, и службы", - написал Ховалыг в своем канале на платформе "Макс".
О пропаже двух девочек на прошлой неделе сообщило республиканское МВД. Девочки ушли из своих домов в Кызыле вечером 1 июля, но так и не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея, а в 400 метрах от них обувь одной из девочек. Возбуждено уголовное дело. В воскресенье в полиции уточнили, что тапок второй пропавшей нашли в воде недалеко от берега, примерно в 22 километрах от Кызыла.
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