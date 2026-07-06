Глава Тувы призвал не доверять фейкам при поисках пропавших девочек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Тувы Владислав Ховалыг призвал жителей республики доверять только официальным источникам информации о поисках пропавших девочек.
- Пропажа двух 12-летних девочек из Кызыла стала причиной сбора родных и местных жителей у частного дома после сообщений от шаманов и ясновидящих.
- Уголовное дело возбуждено после того, как девочки ушли из своих домов 1 июля и не вернулись, а их вещи были найдены на берегу Енисея.
КРАСНОЯРСК, 6 июл – РИА Новости. Глава Тувы Владислав Ховалыг призвал жителей республики не доверять ложной информации, касающейся поисков пропавших в начале июля 12-летних девочек в Кызыле, и доверять только официальным источникам.
В воскресенье местные СМИ сообщили, что родные пропавших девочек и местные жители собрались у частного дома в одном из районов Кызыла. Как утверждали авторы публикаций, о том, что девочки могут находиться там, людям сообщили шаманы или ясновидящие.
О пропаже двух девочек на прошлой неделе сообщило республиканское МВД. Девочки ушли из своих домов в Кызыле вечером 1 июля, но так и не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея, а в 400 метрах от них обувь одной из девочек. Возбуждено уголовное дело. В воскресенье в полиции уточнили, что тапок второй пропавшей нашли в воде недалеко от берега, примерно в 22 километрах от Кызыла.