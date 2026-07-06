СК рассматривает три основные версии по делу о пропаже девочек в Туве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Две 12-летние девочки пропали в Кызыле вечером 1 июля.
- Следствие рассматривает три основные версии.
КРАСНОЯРСК, 6 июл - РИА Новости. Следствие рассматривает три основные версии по делу о пропаже двух 12-летних девочек в Туве, сообщает СУСК по республике.
О пропаже двух 12-летних девочек на прошлой неделе сообщило республиканское МВД. Подростки ушли из своих домов в Кызыле вечером 1 июля, но так и не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея, а в 400 метрах от них обувь одной из девочек. Возбуждено уголовное дело. В воскресенье в полиции уточнили, что тапок второй пропавшей нашли в воде недалеко от берега, примерно в 22 километрах от Кызыла.
"С момента возбуждения уголовного дела следствием выдвинуты три основные версии, каждая из которых по настоящее время проверяется путем проведения следственных действий, в том числе неотложных", - говорится в канале СУСК в мессенджере "Макс".
При этом подробностей версий ведомство не раскрыло.
Отмечается, что для восстановления пути следования девочек следователи продолжают осматривать магазины, частные дома, чабанские стоянки. При необходимости проводятся обыски с изъятием видео с камер наблюдения.
"На сегодняшний день изъято 16 видео, которые осматриваются для обнаружения и фиксации интересующей следствие информации", - уточняется в релизе.
Следователи и криминалисты продолжают обследование заброшенных зданий, колодцев и других объектов, добавили в ведомстве.