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СК рассматривает три основные версии по делу о пропаже девочек в Туве - РИА Новости, 06.07.2026
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13:26 06.07.2026 (обновлено: 16:24 06.07.2026)
СК рассматривает три основные версии по делу о пропаже девочек в Туве

СК рассматривает три основные версии по делу о пропаже двух девочек в Туве

© Фото : СУ СК России по Республике ТываСК РФ в ходе поисковых работ пропавших в Кызыле девочек
СК РФ в ходе поисковых работ пропавших в Кызыле девочек - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : СУ СК России по Республике Тыва
СК РФ в ходе поисковых работ пропавших в Кызыле девочек
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Две 12-летние девочки пропали в Кызыле вечером 1 июля.
  • Следствие рассматривает три основные версии.
КРАСНОЯРСК, 6 июл - РИА Новости. Следствие рассматривает три основные версии по делу о пропаже двух 12-летних девочек в Туве, сообщает СУСК по республике.
О пропаже двух 12-летних девочек на прошлой неделе сообщило республиканское МВД. Подростки ушли из своих домов в Кызыле вечером 1 июля, но так и не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея, а в 400 метрах от них обувь одной из девочек. Возбуждено уголовное дело. В воскресенье в полиции уточнили, что тапок второй пропавшей нашли в воде недалеко от берега, примерно в 22 километрах от Кызыла.
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"С момента возбуждения уголовного дела следствием выдвинуты три основные версии, каждая из которых по настоящее время проверяется путем проведения следственных действий, в том числе неотложных", - говорится в канале СУСК в мессенджере "Макс".
При этом подробностей версий ведомство не раскрыло.
Отмечается, что для восстановления пути следования девочек следователи продолжают осматривать магазины, частные дома, чабанские стоянки. При необходимости проводятся обыски с изъятием видео с камер наблюдения.
"На сегодняшний день изъято 16 видео, которые осматриваются для обнаружения и фиксации интересующей следствие информации", - уточняется в релизе.
Следователи и криминалисты продолжают обследование заброшенных зданий, колодцев и других объектов, добавили в ведомстве.
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ПроисшествияКызылСледственный комитет России (СК РФ)Республика Тыва
 
 
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