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В Туве создадут координационный штаб в связи с пропажей двух девочек - РИА Новости, 06.07.2026
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08:09 06.07.2026
В Туве создадут координационный штаб в связи с пропажей двух девочек

Координационный штаб в Туве создадут в связи с пропажей двух 12-летних девочек

© Фото : МВД по Республике ТываПоиск пропавших девочек на берегу Енисея в Туве
Поиск пропавших девочек на берегу Енисея в Туве - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : МВД по Республике Тыва
Поиск пропавших девочек на берегу Енисея в Туве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Туве создадут координационный штаб в связи с пропажей двух 12-летних девочек.
  • К поискам пропавших девочек привлекут ветеранов СВО.
  • Поисковые работы ведутся на земле, воде и с воздуха при помощи беспилотников.
КРАСНОЯРСК, 6 июл - РИА Новости. Координационный штаб в связи с пропажей двух 12-летних девочек создадут в Туве, к поискам привлекут ветеранов СВО, сообщил глава республики Владислав Ховалыг в своем канале на платформе "Макс".
О пропаже двух девочек 2 июля сообщило республиканское МВД. Девочки ушли из своих домов в Кызыле в среду вечером, но так и не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея, а в 400 метрах от них - обувь одной из девочек. Возбуждено уголовное дело. В воскресенье в полиции сообщили, что тапок второй пропавшей нашли в воде недалеко от берега Енисея, примерно в 22 километрах от Кызыла.
"Провел совещание по поисковым работам двух наших девочек - Амины и Айланы... Дал поручение создать координационный республиканский штаб. Его возглавит мой заместитель Шолбан Сендаш. Также поручил министру по делам молодежи... мобилизовать молодежные движения и по возможности привлечь ветеранов СВО - их навыки ориентирования и железная дисциплина сейчас необходимы", - написал глава республики в своем канале на платформе "Макс".
Ховалыг отметил, что на фоне сильной жары в республике участились несчастные случаи на воде, и напомнил, что контроль за детьми и личная бдительность должны быть предельными.
Поиски девочек ведутся на земле, воде и с воздуха при помощи беспилотников. Ранее девочки никогда не уходили из дома. Глава Тувы Владислав Ховалыг взял ситуацию на личный контроль.
Тапок одной из пропавших 12-летних девочек в Туве - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
В Туве нашли тапок одной из пропавших девочек
5 июля, 15:28
 
В миреКызылВладислав Ховалыг
 
 
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